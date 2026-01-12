Enganchó a los más pequeños a la pantalla y ahora quieren repetir en la montaña rusa. 'La patrulla canina' tendrá su propio parque de atracciones

En octubre de 2023, la película de 'La patrulla canina' se hacía con el puesto de la octava película de animación del año después de tres grandes fines de semana en taquilla. El éxito le aseguraba una secuela para este 2026, y en casa, son muchas las horas que tanto padres como hijos han visto de sus aventuras, por no hablar el sinfin de juguetes, libros y demás merchandising en las tiendas.

Ahora también quieren sumarse al mundo de los parques de atracciones. Lo harán en Reino Unido, en un área dedicada dentro del Chessington World of Adventures Resort, un parque de atracciones familiar de acceso muy conveniente dentro de Londres. Desde Merlin Entertainments, la empresa tras el proyecto junto con Paramount, emplazaba a las familias a la primavera de 2026.

Faltan aún muchos detalles que concretar, pero se sabe que el área se está diseñando con el público prescolar en mente. Entre sus cuatro atracciones principales, tendrá una descrita por ellos como algo tipo "mi primera montaña rusa". El resto será un entorno inmersivo con respecto a la estética y el espíritu de la serie, centrado en encuentros con los personajes. Para algunos niños, ver a Chase es tan emocionante como para otras generaciones encontrarse con Mickey Mouse.

La presencia de la patrulla canina se extenderá a otras ofertas del parque como hoteles ambientados de la serie. Para padres o familiares que también busquen opciones para ellos, el resto del parque ofrece alternativas al ocio prescolar. Chessington es un zoológico reconvertido a resort temático, con algunas atracciones para adultos como una montaña rusa de Jumanji con inversiones única en el mundo.

Desde hace un tiempo las grandes sagas infantiles del momento están empezando a buscar su hueco dentro del ocio temático. En Australia les ha ido muy bien con su recreación de la casa de Bluey, y también en Reino Unido tendrán una pequeña zona tematizada con montaña rusa dentro de Alton Towers Resort.

