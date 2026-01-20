HOY SE HABLA DE

Amanda Seyfried afirma que los Premios Óscar no importan en absoluto: "¿Recuerdas quién ganó en los últimos 10 años?"

Las cosas como son: no recuerdo ni quién ganó el año pasado, ahí Seyfried tiene toda la razón

Durante los últimos años, muchos actores de Hollywood han actuado como si no les importara ganar un Óscar. Pero por supuesto que les importa: es su momento, al fin y al cabo, y son conscientes de que, sobre todo si ya tienen fama anterior, les va a ayudar a mejorar sus papeles y subir sus salarios, además de la inyección de ego necesaria en la industria. Timothée Chalamet, por ejemplo, ya lleva dos años en modo "querer ganar a toda costa", y parece que este año por fin podrá tranquilizarse tras 'Marty Supreme'. Sin embargo, no todos los actores reman a favor de la victoria.

Amanda te manda

Es el caso de Amanda Seyfried, que fue nominada en 2021 por su papel en 'Mank' y que este año probablemente vuelva a estar nominada. Sin embargo, no alberga nervios por la victoria, tal y como le ha contado a The New Yorker: "¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años? La victoria no es importante, pero sí la nominación. Te impulsa hacia delante. Es un hecho". Muy posiblemente el jueves escuchemos su nombre en las nominaciones por 'El testamento de Ann Lee', así que sus declaraciones cobran especial importancia.

Ahora, ¿necesito uno en una semana o dos o cuando sea? No, claro, en absoluto. ¿Sería genial? Claro que lo sería, por todas las razones. Pero no es necesario. La longevidad de la carrera de un actor está diseñada. La longevidad es la elección deliberada de hacer arte frente a las cosas comerciales grandes que son divertidas y pagan bien. 
Si no la nominan, tal y como afirma, no le importa, porque ya "se ha probado a sí misma": "Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y la percepción que se tiene de nosotros puede cambiar de un día para otro, pero yo soy coherente en mis decisiones, en mis valores y en mis necesidades. Ahora mismo estoy en una buena situación, porque 'La asistenta' ha recaudado mucho dinero. Pero no siempre es así. A veces estás en 'Mamma Mia!'. Otras veces haces algo como 'Ted 2' o 'Mil maneras de morder el polvo', que se suponía que iban a ser grandes éxitos de taquilla y no lo fueron".

El jueves veremos si se cumplen los designios y consigue su segunda nominación. Y sí, aunque las apuestas vayan en su contra, el 15 de marzo estará temblando de expectación en los asientos del Dolby Theatre, porque, por más que quieran aparentar tranquilidad y racionalidad, todos los actores quieren ganar un Óscar. Es, simplemente, ley de vida.

