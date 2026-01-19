Chris Pratt ha decidido que es hora de que la IA juzgue a Marcelo por sus crímenes 'sin piedad' de ningún tipo

Cuando ChatGPT nació en noviembre de 2022, no fueron pocos los que vaticinaron que en un año la IA habría tomado todos los trabajos del mundo, viviríamos en la indigencia y los gobiernos tendrían que dar un salario mínimo vital global otorgado, precisamente, por un sistema de IA. Y sin embargo aquí seguimos, tres años y pico después, con la IA generativa convertida en mero ejemplo de trámite hecho sin pasión. Es un robot sin sentimientos, al fin y al cabo. ¿O no?

No hay piedad para Chris Pratt

Eso se lo tendrán que preguntar al detective Chris Raven (o sea, Chris Pratt) en 'Sin Piedad', una película ambientada en 2029 en la que despierta atado a una silla eléctrica y con una jueza creada por IA dispuesta a decidir en hora y media, durante un juicio justo, si acaba de asesinar a su mujer o, simplemente, todas las pruebas se han puesto en su contra por casualidad. Se estrena este viernes 23 de enero y esperemos que nadie coja ideas.

De momento, podemos echar un vistazo al futuro (si no de la justicia, al menos del fútbol) con este avance de 'Sin Piedad' en el que Marcelo, retirado del fútbol hace un año y actualmente en la King's League, se imagina cómo hubiera sido su vida con un sistema mucho peor que el del VAR. Por lo menos no le ha pasado a Morata.

Nadie puede adivinar cómo será el futuro, o en qué momento la gente se cansará (o abrazará de manera definitiva) de la IA generativa, pero cada vez vemos más probable que llegue a sitios como el poder judicial, la sanidad (ahí está la nueva temporada de 'The Pitt' luchando contra ese "progreso inevitable") o el fútbol, pero la película deja el debate, bueno... listo para sentencia.

