OpenAI está perpetrando su primera película de animación hecha por IA, y planea estrenarla en el Festival de Cannes

En las oficinas de medio mundo, el ritual para muchos es el mismo: encender el ordenador, abrir ChatGPT y depender de sus respuestas para escribir mails o hacer resúmenes durante el resto del día. En OpenAI son conscientes de que ya hay millones de personas que no saben hacer funciones básicas sin su ayuda, y están dispuestos a llevarlo más allá: si en muchas oficinas no saben funcionar sin la inteligencia artificial... ¿Por qué en el cine se están resistiendo tanto?

Dibujos IAnimados

Según leemos en el Wall Street Journal, ahora OpenAI ha anunciado que hará su primera película de dibujos animados, 'Critterz', que llegará a las salas en 2026 después de un estreno ya programado en el festival de Cannes. ¿Estrenar tu película hecha por IA en el festival de cine más exigente del mundo? Sin duda, suena a una fantástica idea.

'Critterz' costará menos de 30 millones y se hará en apenas nueve meses, pretendiendo demostrar que se puede hacer cine de animación recortando el presupuesto gracias a, bueno, no usar animadores (pero sí dibujantes que hagan los diseños iniciales, ojo). La idea no es, claro, hacer una buena película, sino, simplemente, demostrarle a los ejecutivos de Hollywood por qué deberían invertirlo todo en la IA, rebajar los presupuestos, llenar las arcas de OpenAI y olvidarse de esas molestas personas.

Por supuesto, no han confiado en que ChatGPT pueda hacer un buen guion, así que se lo han encargado a algunos guionistas que hicieron 'Paddington: Aventura en la selva' mientras siguen buscando a estrellas que quieran poner su voz y nombre en el proyecto. De momento, tan solo 30 personas han sido contratadas por la empresa, que, se supone, va a desarrollar un modelo que reparta los posibles beneficios a todos ellos. Algo bueno tenía que tener.

Un representante de OpenAI ha afirmado que 'Critterz' "refleja el tipo de creatividad y exploración que queremos fomentar", signifique lo que signifique. Aún ni ellos tienen claro que el público vaya a querer pagar por ver una película hecha con IA en un cine. De hecho, no tiene distribuidora asociada y dudan mucho en cuanto a cómo tratar el marketing: "No sé lo que va a pasar, es un experimento muy ambicioso y enorme", comenta James Richardson, uno de los productores.

'Critterz' ya se hizo en forma de corto en 2023, dirigido por Chad Nelson, que trataba sobre unos animales del bosque que se embarcan en una aventura después de que un extraño entre en su pueblo. El propio director, que la hizo con DALL-E, la calificó como "un cruce entre 'Planeta Tierra' y los Monty Python", pero el público se mostró muy poco entusiasmado por la idea. ¿Habrán sabido llevarla a buen camino? ¿De verdad piensan estrenarla en Cannes? ¿Alguien va a querer pagar por verla, más allá de aquellos muy motivados por la nueva tecnología? Solo el tiempo lo dirá, pero es fácil anticipar que va a ser contenido en el sentido más puro de la palabra. Quizá ni eso. El tiempo lo dirá.

