Ghibli, Toei y más titanes de la industria del anime cargan contra la IA: "Los avances no deberían conseguirse pisoteando la dignidad de los artistas"

Llevamos ya un tiempo viendo cómo la inteligencia artificial generativa se va infiltrando en todos los ámbitos creativos, y en Japón el ambiente anda caldeado.

Ya el año pasado algunos de los actores de voz más prominentes de la industria de anime se unieron para pedir que se dejase de explotar su trabajo sin su consentimiento, y ahora la cosa ha ido un paso más allá porque han entrado en acción varios de los grandes estudios, editoriales y agencias, incluyendo la casa de 'One Piece' y 'Dragon Ball'.

Nos desmarcamos

Shueisha, Kodansha, Kadokawa, Shogakugan y varios de las mayores editoriales de Japón han lanzado varios comunicados pidiendo acciones más estrictas contra OpenAI, ya que los últimos "avances" de la empresa como Sora 2 vulnera claramente el su copyright.

Anime creado con Sora 2

Y es que cuando se presentó este nuevo modelo de inteligencia artificial para crear animación, saltaron rápidamente las alarmas en redes sociales y muchos fans denunciaron que varias de las muestras se parecían sospechosamente a 'Blue Exorcist'.

Esta coalición de editoriales, agencias y estudios de anime (entre los que se encuentran Toei Animation y Studio Ghibli) avisan de que tomarán "medidas estrictas y apropiadas" contra cualquier tipo de violación del copyright, y tanto desde un punto de vista ético como legal. Y no piensan quedarse en acciones individuales, están pidiendo que se tomen medidas a nivel nacional con el gobierno estableciendo nuevas leyes para proteger sus creaciones.

La cosa se ha liado hasta tal punto que desde la industria planean una cooperación conjunta con los accionistas de estudios y editoriales, agencias del gobierno y todo tipo de propietarios del copyright para constituir un frente unido contra OpenAI y otros infractores.

Desde luego, el lanzamiento de Sora 2 parece ser la gota que ha colmado el vaso, con las muestras generadas teniendo un parecido demasiado descarado con personajes y franquicias establecidas. Las propias muestras del programa dejan claro que la inteligencia artificial ha estado "aprendiendo" de propiedad intelectual sin permiso, pasándose cualquier copyright por el forro.

Anime creado con Sora 2

Ahora bien, algunas editoriales como Shueisha defienden que no son "anti IA", y que en realidad "dan la bienvenida a los avances que puede traer la tecnología de la IA generativa". La editorial ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial para traducir y rotular, pero en cuanto le han tocado el copyright no ha dudado en sacar las garras para defenderse.

"Este [avance tecnológico] no debería conseguirse pisoteando la dignidad de los artistas que han volcado sus almas y sus corazones en sus trabajos, y violando los derechos de muchos otros", se puede leer en uno de los comunicados.

Veremos en qué queda todo esto, pero desde luego se ha montado una coalición gigantesca con algunos de los grandes titanes de la industria. Incluso Square Enix y la Asociación de Animadores Japoneses han denunciado el mal uso de su propiedad intelectual, con lo que quizás estemos en tiempo de descuento para que el gobierno japonés empiece a tomar medidas definitivas.

