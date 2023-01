La King's League promete ser el Nuevo Fútbol, pero Piqué e Ibai se han acomodado y parecen Stacy Malibú con un sombrero nuevo

No quiero parecer un viejo de esos que levantan el bastón y pide que esos jovenzuelos entrometidos salgan de su jardín, pero creo que va siendo hora de hablar seriamente de Twitch, la herramienta que vino a cambiarlo todo... y en su búsqueda por el cambio ha terminado encontrándose con lo mismo de siempre. Han cambiado las estrellas, ha aumentado la interactividad (en el caso de muchos streamers que no pueden mirar al chat, ni eso) pero al final la gran sorpresa fue que... esto era lo mismo. Stacy Malibú con otro sombrero. Y la King's League es un ejemplo perfecto: cámbialo todo para que todo siga igual.

Golazo de Grefusa

A poco que utilicéis Internet, sabéis más o menos a qué me refiero cuando hablo de la King's League, la liga de fútbol creada por Piqué e Ibai, y destinada a modernizar un deporte que cada vez interesa menos a la generación Z. 90 minutos (más la prórroga y los penaltis) es demasiado tiempo para unos chavales acostumbrados a la inmediatez de TikTok, así que el antiguo jugador del Barcelona ha llevado el fútbol a su parte más emocionante, ha introducido reglas que parecen provenientes de 'Oliver y Benji' y, por el camino, ha metido publicidad en cualquier rincón de la pantalla.

No me gusta el fútbol. Nunca me ha gustado ni he entendido el interés, así que tenía cierta curiosidad por la King's League, con sus partidos de cuarenta minutos, sus penaltis que permiten a jugador y portero moverse por el área y, sobre todo, sus poderes especiales, jugadores secretos, etcétera. Sobre el papel, es lo suficientemente diferente al fútbol como para captar la atención incluso de aquellos que no encontramos cobijo en el Deporte Rey.

Pero a la hora de la verdad, el Nuevo Fútbol se parece mucho al futbito de toda la vida, solo que con las caras de streamers como presidentes de los clubs: Ibai Llanos dirige Porcinos FC, Grefg da vida al Saiyans FC, etcétera. Cada uno de ellos, desde su canal particular, comenta los partidos de su equipo, se tira de los pelos si hace falta y anima hasta desgañitarse. Es una manera de ver el fútbol original, sí, y las cifras de audiencia acompañan, aunque quizá cabe preguntarse por qué.

El mundo real, desconcertado

No puedes pedir a los entrenadores de LaLiga que entiendan de qué demonios les estás hablando si les dices que sería buena idea parar el partido para lanzar una carta y modificar el juego: la enemistad de parte del mundo del fútbol español con el invento de Piqué e Ibai es perfectamente lógica, y lleva a comentarios desagradables. Pero, si se fijaran, se darían cuenta de que tienen más en común de lo que creen.

La King's League es LaLiga para jugadores de videojuegos, acostumbrados a giros imposibles y a la estrategia, la suerte y utilizar sus armas en el mejor momento. A ninguno de los espectadores le sorprende que, en mitad de un partido, David Broncano (de entre todas las personas) saque una carta y de repente el partido se decida en un dos contra dos. Lo que para algunos puede parecer una partida de Engatusados, el inexplicable concurso de Joey en 'Friends', para otros es un cambio necesario.

La King's League se enorgullece de la audiencia que está haciendo frente a los partidos regulares, pero no es menos cierto que esta es gratuita y hay que pagar para ver LaLiga. Quizá por eso, para sufragar su gratuidad, han llenado la pantalla de promociones y publicidad hasta un punto insultante. Para una generación que rehúye totalmente de la publicidad de interrupción, la King's League es sorprendentemente exitosa en su afán por no rechazar absolutamente a nadie, desde Grefusa como celebración de los goles hasta Infojobs como patrocinador general. La ironía está ahí.

Golazo por la escuadra

La King's League no está pensada para gente a la que el fútbol le da absolutamente igual, sino para aquellos fans (del deporte o de los streamers) que necesitan un giro para hacerlo más apetecible. Y en este sentido, lo han conseguido: Kun Agüero jugó enmascarado un par de partidos, los invitados vienen y van continuamente... Si La Velada del Año ya daba un crossover entre streamers similar a los eventos marvelitas, este lo eleva a la enésima potencia.

Pero no puedo evitar mirar con algo de tristeza a un panorama que podría haber hecho grandes cosas y se ha conformado con hacer su propia versión de la televisión. Aprecio lo que está haciendo Ibai Llanos para no dejar que el mundo de Twitch sea un eterno devenir de gameplays y reacciones exageradas, pero tampoco puedo evitar sentir que, treinta años después, la nueva televisión era 'El mundo de Wayne'.

Boxeo, fútbol, las Campanadas con Ramontxu, el 'Grand Prix', 'First dates'... No cabe duda de que tiene tirón y soy consciente de que estamos solo en los primeros pasos del streaming hacia buscar su propia identidad, pero de momento esto no parece el futuro de lo audiovisual, sino un continuísmo que puede variar las audiencias más jóvenes de sitio pero sigue cómodo en su falta de innovación de contenidos. Llámalo King's League, llámalo La Velada del Año: es el perro de siempre con un collar nuevo.