'First Dates' da un giro en su nueva versión: el delirante reality de Carlos Sobera sacará las citas del restaurante

Aunque no haga mucho ruido, 'First Dates' es uno de los programas que mejores resultados le da a Cuatro. El programa de citas siempre consigue rascar su pedacito del share y, para aprovecharlo, se está trabajando en una nueva versión en la que veremos citas fuera del restaurante.

Segundas citas

Según informa TVienes, Warner Bros. ITVP España está trabajando en una nueva versión del surrealista dating show presentado por Carlos Sobera. La novedad de este nuevo programa es que las citas saldrán del restaurante y se trasladarán a las casas de los solteros.

Además, ya no serán "first dates" sino segundas citas: concursantes que quedaron satisfechos con su primer encuentro en el restaurante pero no se han vuelto a ver desde entonces. La productora ya ha rodado un capítulo piloto para presentar a Mediaset, que aún tiene que darle el visto bueno aunque está interesado en el proyecto.

Este "spin-off" sería la tercera temporada derivada del programa madre, tras 'First Dates Café' y 'First Dates Crucero', para los que contaron también con Jesús Vázquez. En su momento, se estudió la posibilidad de hacer una versión en el hotel pero se descartó por los discretos datos de audiencia de 'Café' (cancelada con tan solo una temporada) y la segunda temporada de 'Crucero'.

Adaptación del reality homónimo británico para Channel 4, lleva en antena desde 2016, acumulando ya 5 temporadas y habiendo superado los 1.000 episodios.El formato consiste en realizar citas a ciegas entre desconocidos, que conversan en un restaurante y al final deciden si han quedado satisfechos con la cita o no.

'First Dates' se emite de lunes a viernes en el access prime time (de 21:25 a 22:50) en Cuatro.