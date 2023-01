La increíble historia de la telenovela en la que Shakira actuó en 1994 y no quiere que le sal-pique

Vale por dos de 22, es una loba que no está para tipos como tú y está convencida de que es un Rolex al que no deberías cambiar por un Casio: nos guste más o menos (no es como si realmente importase lo más mínimo) Shakira está en boca de todos estos días por su colaboración con Bizarrap. Y eso nos ha hecho mirar a su filmografía por si acaso había algo, aparte de su papel en 'Zootrópolis' que se nos pudiera haber pasado por alto. Y vaya que si lo hay.

Tiene nombre de persona buena

Shakira grabó su primer disco con catorce años, pero no vendió millones de copias de buenas a primeras. 'Magia' tan solo consiguió encasquetar mil ejemplares en 1991, y la cantante adolescente, que ya sabía que quería ser famosa, decidió intentarlo con el mundo de la actuación aprovechando que tenía contactos aquí y allí. En 1994, a los diecisiete, protagonizó su primera (y única) serie: 'El oasis', subtitulada como "Una historia de pecado muy original". El pecado, no la historia.

En la telenovela, Shakira interpretaba a Luisa María, la hija de un terrateniente amargado dueño del pueblo de San Isidro llamado (os juro que no me lo estoy inventando) Severo Rico. Pensad en ese guionista por un momento. La cosa es que Luisa María se enamora de Salmón Perdigón (una vez más, no me invento los nombres), el hijo del peor enemigo de su padre. Y ya está liado el drama.

Ambas familias sobreviven al sepultamiento de San Isidro en un desastre natural con ecos de la Tragedia de Armero, la segunda erupción volcánica más grave del siglo XX, donde murieron unas 25000 personas. El amor surgía, precisamente, en los campamentos de refugiados donde el sistema de poder del pueblo cambia y ambos enamorados descubren cosas sobre ellos que no les convienen demasiado. Shakira cantaba la canción inicial con letra y música de Stephano y su compañero de reparto era Pedro Rendón, que después se convirtió en actor profesional de telenovelas. Pero todo esto es lo que se ha ido rescatando a lo largo de los años, porque 'El oasis', oficialmente, no existe.

Diste tu peor versión

'El oasis' fue emitido en CenproTV, un canal colombiano que desapareció en el 2000, y después fue rondando por diferentes países latinoamericanos como Venezuela o Ecuador. La propia Shakira explicó por qué acabó probando suerte en la televisión después del fracaso autoral de su segundo disco: "Me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de 'El oasis'. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”.

Mi vida es como un vaso de agua, transparente, todos pueden saber lo que hay en el fondo, porque me cuesta disimular, por algo soy mala actriz. O si no, que lo diga el director de 'El oasis'.

La cosa es que ahora mismo esta serie sería una fuente inagotable de memes y referencias en redes sociales, y la cantante no se lo puede permitir. Por eso ha habido un rumor a lo largo de los años que su compañero de trabajo, Rendón, ha insinuado en alguna ocasión que es cierto: se dice que Shakira, en 2002, compró los derechos de 'El Oasis' para que nadie pueda volver a verla jamás. Fue Teleshow la web que en 2019 lanzó el bombazo con una fuente cercana a la serie afirmando que "ella está convencida de que esa imagen suya no le hace ningún favor a su reputación actual".

Las mujeres facturan

"Ahora los ricos son pobres, la prostituta es la líder del pueblo y los jóvenes que se aman con pasión descubren que son hermanos". Viendo los anuncios que en 1994 se podían ver de 'El oasis' se entiende mejor por qué Shakira habría preferido esconderlo bajo la alfombra. Su compañero de reparto no está muy de acuerdo, y le confesó a la revista Vea que, si el rumor era cierto, le parecería una falta de respeto.

Pero, por supuesto, en Internet no puedes parar las cosas eternamente: aunque con la desaparición de Cenpro TV lo más probable es que el máster original esté perdido en combate, YouTube está plagado de extractos de episodios donde podemos ver a una Shakira morena haciendo lo que puede. Tristemente, no sabemos ni el número de episodios que tuvo ni cómo acabó este 'Romeo y Julieta' a la colombiana, y probablemente se mantenga en el olvido para siempre.

De momento parece que Shakira no va a pasar al imaginario colectivo por su papel de Luisa María, pero por si acaso hace bien en tenerlo bajo cuarenta llaves. Que nadie quiere estar un día tranquilo en su mansión y que un meme te sal-pique.