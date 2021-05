'Friends: The Reunion': el especial en HBO España es una sensacional montaña rusa de nostalgia con problemas de estructura

Tras algo de incertidumbre sobre si se vería o no por estos lares, HBO España ha estrenado 'Friends: The Reunion', el esperadísimo reencuentro del reparto de la mítica sitcom que ha producido HBO Max. Si erais fans de la serie, preparad los pañuelos porque se vienen 104 minutos de un emotivo tren de nostalgia.

Teniendo en cuenta que desde el final de la serie, su elenco solo se había reunido una vez ante las cámaras en diecisiete años, la expectación era máxima. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volvían a su casa. A nuestras casas.

'Friends: The Reunion' empieza como si de un reality se tratase, con los integrantes del reparto de la comedia llegando al plató como si la casa de Gran Hermano fuese. Una casa llena de cámaras en la que han vivido tantos y tantos momentos.

Una estructura dual para un reencuentro sin igual

Uno a uno llegan mirando los muebles, emocionándose como si volviesen a la casa de su infancia, en la que han convivido una década y reencontrándose a lagrima viva con parte de su historia. Y, cuando menos te lo esperas estás igual que ellos, con los ojos vidriosos mientras suenan The Rembrandts con ese inconfundible 'I'll be there for you' en la modificada cabecera de la serie.

Arranca entonces un programa con lo que podríamos considerar dos escenarios intercalados. En el escenario de la Fuente, James Corden da comienzo a una larga entrevista de reunión. En el escenario B, vamos al plató en el que los amigos comparten anécdotas y David Schwimmer se convierte en maestro de ceremonias de un Trivial.

Todo esto con la participación de los creadores, Kevin Bright, Martha Kauffman y David Crane, que nos permiten ahondar en los orígenes y el detrás de las escenas de algunos de los episodios más relevantes; la aparición de estrellas invitadas y los testimonios sobre la importancia de la serie de famosos y anónimos.

Un greatest hits hipervitaminado

En gran parte, nos encontramos con un grandes éxitos de 'Friends', con recopilatorio de momentazos, reinterpretaciones y lecturas del guion de algunas de las escenas más memorables. En este sentido no solo es un homenaje para los protagonistas sino también para los fans de la serie.

Es curioso porque se ha escrito tanto de la serie desde su creación que pocas cosas de las que se cuentan en esta hora y tres cuartos no se sabían de antemano. Pero poco de ello importa porque el viaje es, sinceramente, toda una montaña rusa en la que los momentos estelares compensan tramos algo más aburridos.

El especial es largo y es curioso porque es ligeramente esquizofrénico, como si fuesen dos programas o tres en uno. De hecho se tendría que haber hecho una miniserie evento "temático". Cuando mejor funciona es, sin duda, cuando están los seis simplemente conversando, viendo tomas falsas, jugando, leyendo el guion y siendo los maquinistas del tren de la nostalgia.

El resto se sienten a menudo como agregados para darle más empaque. Mucha producción, un momento de hagamos que esto sea un programa de televisión —y en ese sentido no se diferencia de una reunión cualquiera de un reality— más que un simple recopilatorio. Que no lo es.

'Friends: The Reunion' está algo sobrecocinada y sus problemas nacen de una estructura irregular, pero eso no impide que funcione como lo que es: una gran fiesta de conmemoración de lo que ha sido (y es) una de las sitcoms más míticas de la historia.