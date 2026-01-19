Jet Li presenta el espectacular tráiler de su primera película desde 2020, en la que trabaja a las órdenes de una leyenda del cine de acción

Jet Li lleva varios años muy alejado del cine. En 2020 pudimos verle dando vida al emperador en la versión en imagen real de 'Mulán', pero es que antes no hacía largometraje alguno desde el lanzamiento de 'League of Gods' en 2016. Ahora Li regresa con 'Blades of the Guardians', de la que aquí os traemos su espectacular tráiler.

'Blades of the Guardians' cuenta la historia de Dao Ma, el segundo fugitivo más buscado, a quien su benefactor, el jefe del clan familiar Mo, le confía una misteriosa misión de escolta: escoltar al fugitivo más buscado Chang'an. Una premisa sencilla pero efectiva que promete ser un festín para los amantes del cine de acción, en especial de los seguidores del wuxia.

Dirigida por Yuen Woo-ping

Eso sí, Li no será el gran protagonista de la función, ya que ese papel recae en Jing Wu, a quien hace poco pudimos ver compartiendo protagonismo con Jason Statham en 'Megalodón 2: La fosa'. Nicholas Tse, Tony Ka Fai Leung y Wen Junhui completan el reparto principal.

Detrás de 'Blades of the Guardians' tenemos a Yuen Woo-ping, un reputado coreógrafo de escenas de artes marciales que también trabajó en Hollywood en títulos tan importantes como 'Matrix' o 'Kill Bill'. Además, como director también ha firmado cintas como 'La serpiente a la sombra del águila', 'El puño del dragón rojo' o la secuela de 'Tigre y dragón' que Netflix estrenó hace unos años.

El estreno de 'Blades of the Guardians' en China tendrá lugar el 17 de febrero de 2026. Luego será cuestión de tiempo que vaya llegando al resto del mundo.

En Espinof | Jet Li aclara por qué se negó a actuar en la saga Matrix. "Habrían poseído mis movimientos"

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025