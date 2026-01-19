"No acabamos con un niño siendo defenestrado". El creador de 'El caballero de los Siete Reinos' explica las mayores diferencias con 'Juego de tronos'

Lo comentamos hace ya unos días y hoy ya todo el mundo puede comprobar que, efectivamente, ‘El caballero de los Siete Reinos’ es una serie bastante diferente a las dos entradas anteriores del universo de ‘Juego de Tronos’. La aventura de caballería de Ser Duncan el Alto ha aterrizado en HBO con un tono diferente, pero, a su vez, en un Poniente claramente reconocible.

Un cambio de tercio que, en lo personal, agradezco y que tiene bastante sentido. Basada en la saga de novelas cortas de George R. R. Martin, la serie toma algo de distancia con el resto de la franquicia. Dentro de lo cruel de este mundo, Ira Parker decide apelar a lo positivo, a las buenas intenciones y lo sueños por cumplirse. Así lo explica hablando para Deadline:

“No abrimos con un campo lleno de gente mutilada y no acabamos con un niño siendo defenestrado. Abrimos con Dunk bajo un árbol muy bonito. Es un momento triste, pero Dunk es una persona que es muy fácil que te guste y lo entiendas. Todos hemos tenido ese momento en la vida en el que decidimos que vamos a irnos e intentar algo que es probablemente más duro de lo que soy capaz.”

Él y el mundo

Algo que pide también este cambio en el tono. Uno que viene ya de la minisaga de novelas cortas de Martin:

“Seguimos la novela, esa fue nuestra luz y guía. La novela corta es bastante diferente de la serie principal de libros y las historias de ‘Fuego y sangre’ y el tono es un poco distinto. Es complicado a veces porque cuando estás oscilando con diferentes tonos y diferentes momentos y no siempre sale bonito al final.

Esto no quiere decir, tal como ya se ve en el primer episodio, que no vayamos a tener momentos duros, violentos y toda la crudeza habitual de Los Siete Reinos. Porque por muy inspirado que esté nuestro protagonista, enseguida se topa con que todo le viene mucho más grande de lo que esperaba.

“La verdad es que, al menos para mí, esta es una mirada realista y áspera sobre cómo habría sido la experiencia para un caballero errante y un escudero saltarín montando hacia un nuevo pueblo donde no conoce a nadie. Camina hacia el Madison Square Garden para jugar con los Knicks esta noche y nunca antes había jugado.”

