Hoy en Netflix, una película española ganadora de 3 Goyas que establece un diálogo con el presente. Un drama muy emocionante capaz de remover conciencias

Entre las películas españolas que han dejado huella en la temporada de premios está 'Mediterráneo', que además es también un filme imprescindible. Basada en hechos reales, la cinta dirigida por Marcel Barrena reconstruye la historia de un grupo de socorristas que, en plena crisis migratoria de 2015, viajan de forma casi improvisada hasta la isla griega de Lesbos para realizar rescates en el mar y salvar vidas.

Lejos de la épica fácil o el dramatismo impostado, la película opta por mostrar la dimensión humana de un conflicto que sigue vigente: el miedo, la incertidumbre, la frustración y, sobre todo, la esperanza. 'Mediterráneo' es cine social que remueve y te deja pensando mucho después de que terminen los créditos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

A bordo de una crisis terriblemente actual

Uno de los puntos más potentes de la película es su mirada a un tema extremadamente delicado. No se trata solo de mostrar cifras o titulares, sino de poner rostro a las personas que se juegan la vida en el mar y a quienes intentan ayudarlas con recursos mínimos. La cámara se coloca muy cerca de los protagonistas y eso permite entender el miedo en los rescates, la impotencia ante la burocracia y el desgaste emocional que supone enfrentarse a algo inabarcable.

Y en este contexto, destaca especialmente el trabajo interpretativo. Eduard Fernández y Dani Rovira lideran un reparto muy entregado, capaz de transitar del humor a la crudeza sin que nada chirríe. Sus personajes evolucionan y tropiezan, dudan y se rompen, y esto hace que la historia deje una sensación de verdad que es realmente necesaria en una película así. No hay héroes, sino personas con contradicciones y límites.

Además, visualmente, la película también es preciosa. La fotografía aprovecha los contrastes del mar Mediterráneo para que el entorno se convierta en un telón de fondo abrumador. A eso se suma una dirección sólida que sabe cuándo contener y cuándo apretar emocionalmente sin caer en el sensacionalismo.

Por encima de todo, 'Mediterráneo' funciona porque nos obliga a mirar una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Terminas con la sensación de que el cine puede y debe servir como una herramienta que genere conversación.

En Espinof | Premios Goya 2026. Dónde ver en streaming 'Sirat', 'Romería', 'Cónclave' y todas las demás películas nominadas

En Espinof | Para mí, estas son las 3 grandes sorpresas y las 5 decepciones imperdonables de las nominaciones a los Premios Goya 2026