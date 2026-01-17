Hoy en Prime Video, una desatada película de acción, aventuras y fantasía realizada a partir de la obra de George R.R. Martin

Los mundos de George R.R. Martin han sido muy amplios gracias a su notable y extensa obra, aunque esta ha mantenido siempre un estatus de culto entre nichos. Muchos los mantienen, con ‘Juego de Tronos’ siendo un fenómeno muy concreto donde su universo se expande continuamente pero no propicia muchas más adaptaciones de su obra.

De hecho, si lo hacen, acaban en rincones recónditos donde no terminan de recibir la atención masiva que se podría presuponer por el nombre del autor. Por eso, a pesar de la apariencia de blockbuster grande que tiene por su desparrame visual, lo de ‘Tierras perdidas’ ha tenido producirse casi fuera de Hollywood.

Un páramo inmisericorde

Es un extraño camino para recorrer para esta, en cierto modo, accesible aventura fantásticas, tan llena de acción violenta como de efectos cargadísimos. Un poco el sello de un cineasta como Paul W.S. Anderson, apto para un público grande a pesar de adaptar propiedades ocasionalmente extremas. Así lo hace en este espectáculo que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video y que lideran Milla Jovovich y Dave Bautista.

En un reino devastado pero todavía regido por un sistema monárquico y autoritario, una bruja recibe el encargo de realizar una travesía para adquirir un mágico objeto. Para recorrer peligrosos páramos llenos de criaturas oscuras, un ejército violento y condiciones extremas, contará con la ayuda de un inmisericorde cazador de recompensas.

El Anderson más exagerado del cine americano encuentra de nuevo la manera de convertir una propiedad que cae en sus manos en un fascinante e irregular híbrido de fantasía hiperbólica y mundo de videojuego. La crítica más evidente sería señalar como ver ‘Tierras perdidas’ es como estar atrapado en los gráficos de una Xbox 360.

‘Tierras perdidas’: la vía del desenfreno

Pero él es capaz de convertir ese desprecio en una virtud. Sus aventuras acaban siendo trotonas y entretenidas al no perder nunca ritmo, y es capaz de integrar diferentes clases de acción de una manera fluida. Desde una fantasía muy RPG hasta un desenfreno con clara evocación al universo de ‘Mad Max’.

Es, claramente, algo que es muy complicado de vender en conexión a ‘Juego de Tronos’, aunque haya sistemas de poder bien establecidos y dinámicas complicadas entre personajes llenos de aristas. Hay una esencia Martin que queda preñada del despiporre visual y el frenetismo de un Anderson que, sin estar en su nivel más inspirado, consigue dar un desquicie capaz de caer simpático.

