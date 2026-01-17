Hoy en Netflix, la extraordinaria miniserie que arrasó con 84 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las más vistas de la plataforma

Ha llegado un punto en el que sé que no son pocas las personas que miran con recelo el estreno de cualquier serie de Netflix, sin importar lo buena que pueda parecer. El miedo a que sea cancelada y se quede sin final es algo cada vez más extendido, cosa que no sucede en el caso de las miniseries, y hoy me toca hablaros de una extraordinaria que arrasó en su momento con 84 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las más vistas de la plataforma. Me refiero a 'Mi reno de peluche'.

Estrenada sin una gran campaña promocional el 11 de abril de 2024, 'Mi reno de peluche' fue un título que nos pilló a todos por sorpresa. Cuenta la historia de Donny Dunn, un aspirante a cómico que ya tiene una vida bastante complicada de por sí, pero nada en comparación a lo que tendrá que vivir tras conocer a Marta, una mujer que se obsesiona hasta límites inimaginables con él.

Por qué 'Mi reno de peluche' es sensacional

Dividida en apenas 7 episodios, 'Mi reno de peluche' es una miniserie que no duda en jugar con crear incomodidad en el espectador, pero lo hace con un plan muy cuidado detrás de todo lo que plantea. Richard Gadd, creador y protagonista, disecciona sin piedad las miserias de Donny Dunn, valiéndose para ello tanto de una narrativa no lineal como de algunas decisiones argumentales que sientan casi como una puñalada emocional. El episodio 4 es especialmente ilustrativo de ello.

Lo que ofrece 'Mi reno de peluche' es algo que no vas a encontrar en ninguna otra serie de Netflix. Eso no es algo de por sí necesariamente bueno, pero es que Gadd construye aquí una pieza muy valiosa con la que en ningún caso quiere pasarse de listo, estando además marcada por un halo de tristeza que ayuda a que la huella que deja en el espectador sea aún más profunda. Y ojo además también a la sensacional interpretación de Jessica Gunning, pues el resultado final se resentiría mucho sin su fascinante Martha.

Todo ello redunda en que 'Mi reno de peluche' sea una de esas rarezas que se escapan del control del algoritmo de Netflix a la hora de determinar qué puede conquistar al público. Esa es otra de sus grandes fortalezas, porque incluso aunque no te atrape tanto como sí hizo con muchos espectadores -esas 84,5 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en Netflix así lo demuestran-, lo que sí vas a tener claro después de verla es que en ningún caso se trata de contenido insípido.

'Mi reno de peluche' ha estado marcada posteriormente por ciertas polémicas porque la mujer en la que supuestamente está inspirada Martha presentó una demanda judicial, lo cual incluso llevó a que un juez dictaminase que la serie no está basada en hechos reales. Ruido inevitable cuando tienes tanto éxito -anda que no hay películas que fueron demandadas por plagio y que luego la cosa se quedo en nada-, lo cual también se vio justamente recompensado en forma de premios.

Por lo pronto, 'Mi reno de peluche' se hizo con 6 Emmys, incluyendo el de mejor miniserie, galardón que también logró tanto en los Critics Choice Awards como en los Globos de Oro. La guinda para una serie inolvidable de la que, obviamente, ya no se habla tanto como hace poco menos de dos años. Pero si no la vista entonces, te recomiendo encarecidamente que lo hagas ahora.

