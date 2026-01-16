La temporada 2 de 'The Pitt' habla de la llegada de la IA al sistema sanitario: "Tiene potencial para usarse con prudencia y para el desastre"

La inteligencia artificial está presente en cada vez más ámbitos de la vida, y la sanidad no es una excepción. Por eso, series como 'The Pitt' incluyen este tema en su segunda temporada.

Creada por R. Scott Gemmill y conocida por su ritmo frenético, 'The Pitt' destaca por su retrato realista de hospitales con escasez de personal y por su mirada al desgaste emocional del personal sanitario. Aplaudida por profesionales médicos por su autenticidad, la ficción no solo muestra diagnósticos y urgencias, sino que también abre espacio para los dilemas estructurales que afectan al sistema sanitario estadounidense. Y era cuestión de tiempo que diera un paso más al introducir la discusión sobre el uso de la IA dentro de los hospitales.

La IA llega a los quirófanos

En esta nueva tanda de episodios, 'The Pitt' incorpora a la Dra. Al-Hashimi (Sepideh Moafi), una recién llegada que utiliza herramientas de IA para aligerar sus tareas diarias. Entre ellas, hay una aplicación que transcribe las conversaciones con los pacientes en el episodio 2. La herramienta no es perfecta -sus compañeros corrigen varias imprecisiones-, pero la doctora defiende que sigue siendo más rápido que redactar informes desde cero, siempre y cuando se verifique todo lo que la IA genera. Sin embargo, el Dr. Roby (Noah Wyle) observa estas herramientas con escepticismo, marcando un posible choque entre visiones dentro del propio hospital.

Y este debate, como tantos otros, no es solo ficción. En Estados Unidos, cada vez más profesionales sanitarios incorporan la IA para reducir tareas administrativas y evitar el agotamiento, un argumento muy similar al que sostiene Al-Hashimi en la serie.

Pero no todos comparten el entusiasmo. Los detractores advierten que la IA puede cometer errores, ofrecer datos inexactos o presentar fallos de funcionamiento que, en un entorno sanitario, se traducen en riesgos reales para los pacientes. También temen que la reducción del tiempo administrativo no resulte en más atención al enfermo, sino en más carga laboral para el personal médico, un punto de tensión que también aparece en la serie.

R. Scott Gemmill, creador de la serie, ha explicado que la intención es abrir preguntas y no dictar respuestas apresuradas. Para él -según recoge Los Angeles Times-, "como cualquier otra herramienta, tiene potencial para usarse con prudencia y potencial para el desastre". Por eso, en lugar de imaginar futuros distópicos, la serie parece interesada en abordar las realidades del presente y cuestionar cómo estas tecnologías podrían transformar la medicina. La postura final aún está por verse, pero todo apunta a que, como ha hecho hasta ahora, 'The Pitt' quiere sumarse a la conversación con matices, rigor y sin alarmismos.

