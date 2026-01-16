Meses después de arrasar en cines se estrena en streaming la última película de una de las franquicias de ciencia ficción más populares

A Hollywood le gusta escurrir el bulto ante problemas de su propia creación, ya que no es culpa de ellos que tengan que están recurriendo a las franquicias para hacer cine espectáculo. Es el público, tal y como reflejan los números en taquilla, los que acuden en masa a estas producciones repetidas, expresando su demanda con su dinero.

Si la gente va a verlas, habrá que hacer más. Al menos hasta que los resultados económicos vayan decayendo lo suficiente para forzar la retirada. Comprando cierto cinismo, sí, las secuelas son algo inevitable para el Hollywood actual. Pero al menos podría apostarse por algo más que un cine de mínimos tan mínimos que queda bien ejemplificado en ‘Jurassic World: El renacer’.

Negándose a morir

La última secuela e intento de iniciar una nueva saga dentro del universo ‘Jurassic’ volvió a arrasar en taquilla en su estreno, demostrando nuevamente que es una de las franquicias de ciencia ficción más populares. La película de Gareth Edwards, protagonizada por Scarlett Johansson, espera tener otro atronador éxito ahora que hace su estreno en streaming a través de SkyShowtime.

En un mundo donde los dinosaurios pueden convivir en el planeta con la humanidad, estos renacidos animales han decidido rejuntarse en las zonas del ecuador y más tropicales para poder sobrevivir. Es por ello que una expedición de mercenarios, con el encargo de obtener ADN de distintos dinosaurios para la enésima corporación interesada, se aproxima a una de las islas donde han decidido refugiarse.

Una isla en la que también acaba una familia cualquiera que mientras navegaba en alta mar acaban desviados por ataques de dinosaurios imprevistos, añadiendo una subtrama más que ejemplifica como el blockbuster actual se llena de personajes aunque estos sean intercambiables. También en cómo esta franquicia sigue creyendo que la mejor manera de tener en vilo al espectador es poner a niños en peligro, llegando a un punto donde el efecto está anestesiado.

‘Jurassic World: El renacer’: repetición sin maravilla

‘El renacer’ no es la peor exhibición de espectáculo pobre que puede hacer esta franquicia (al menos, aquí no hay langostas asesinas o lo que fuese aquello). Es línea media de una serie que suele exhibir un nivel estándar bajo. Ni siquiera un buen artesano como Edwards está atinado visualmente para intentar dar mínimos atisbos de sentido de la maravilla en unas películas que lo necesitan mucho para convencer.

Tan apresuradamente ejecutada como planteada en el guion (deja la impresión de que fueron a rodar con el segundo borrador sin pulir), ‘El renacer’ intenta dejar ideas sobre experimentos continuados con los dinosaurios que no paran de generar engendros. En lugar de ser una apropiada advertencia del Hollywood actual, acaba siendo resumen irónico y poco intencionado de una película más que no deja nada que recordar.

