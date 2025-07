He vuelto a ver 'Parque Jurásico' después de 'Jurassic World 4' y las comparaciones son odiosas: 'El renacer' ni siquiera juega en la misma liga

El monstruoso éxito de 'Parque Jurásico' llevó a que la famosa película dirigida por Steven Spielberg se convirtiera en una franquicia que pareció agotarse en 2001 con el estreno de 'Jurassic Park III'. Sin embargo, la saga resucitó en 2015 de la mano de 'Jurassic World' y esta misma semana llegaba a los cines su séptima entrega, en la cual la presencia de Scarlett Johansson se presenta como el nuevo gran reclamo para llevar a la gente a las salas.

Confieso que no quedé nada impresionado después de ver 'Jurassic World 4', pero hubo una escena de la película de Gareth Edwards que me dejó con muchas ganas de volver a ver otra de 'Parque Jurásico' en la que se inspira de forma clara. Eso me llevó a decidir volver a ver los primeros minutos de la película de Spielberg y el resultado fue que acabé tan enganchado que no pude apartar los ojos de la pantalla hasta que aparecieron los títulos de crédito finales. Y es que 'El renacer' ni siquiera juega en la misma liga aunque haga cosas parecidas.

Una fórmula desgastada

Seamos justos y reconozcamos que ninguna de las secuelas que se habían estrenado hasta ahora de 'Parque Jurásico' tan siquiera se acercaban a su nivel -ni el propio Spielberg fue capaz de conseguirlo con 'El mundo perdido'-. Por ello, cero sorpresas con que 'Jurassic World: El renacer' tampoco lo haya logrado, pero es que en su campaña promocional se ha insistido en que era una vuelta a las raíces y hay más de una escena que apunta en esa dirección, pero es que conseguir esa magia es increíblemente difícil.

Ya no es solamente que en Hollywood expriman una fórmula hasta la extenuación, es que además la inocencia del público no es la misma. Eso es algo que Spielberg supo aprovechar muy bien en la primera entrega para despertar un sentimiento de fascinación en el espectador que se tradujo en la pasión de muchos niños hacia los dinosaurios. Pero reducir el atractivo de 'Parque Jurásico' a eso sería un error.

Como comentaba antes hay una escena de 'Jurassic World: El renacer' que me remitía de forma directa a otra, más concretamente al momento en el que los personajes de Sam Neill y Laura Dern descubren atónitos que en ese parque hay dinosaurios. Una maravillosa secuencia que sirve a su vez para que el espectador se crea algo tan imposible y se muera de ganas por conocer todos los detalles al respecto.

En cambio, 'Jurassic World 4' opta por un sucedáneo para intentar que el espectador recuerde ese momento en lugar de intentar crear una escena que tenga una función similar. Si hasta Edwards echa mano del famoso tema de John Williams para que la réplica sea lo más similar posible, pero a la hora de la verdad es un pegote a mitad de metraje que no viene de ningún sitio y tampoco va hacia ningún lado.

En cambio, Spielberg sí es algo que utiliza como caldo de cultivo para más cosas, como cuando Ellie Sattler se obsesiona con saber qué le está pasando a un pobre triceratops enfermo o cuando Alan Grant y los dos niños se encuentran con unos braquiosaurios. En 'Parque Jurásico' queda la sensación de que todo está medido, incluso recuperando esa frustración de los personajes por no haber podido ver a ciertos dinosaurios durante el inicio de su fallida visita solamente para luego mostrar lo letales que son.

De hecho, hasta los chavales interpretados por Joseph Mazzello y Ariana Richards tienen una función narrativa clara mucho más allá de ser los representantes en pantalla de los más jóvenes de la casa, ya que sirven para que el personaje de Neill descubra ese instinto paternal que brillaba por su ausencia durante el arranque de 'Parque Jurásico'. En 'Jurassic World 4' también hay menores de edad, pero la subtrama familiar es un añadido muy poco trabajado que ojalá se hubiese eliminado. La película no saldría perdiendo nada y encima el ritmo mejoraría.

Luego hay otro problema claro y persistente en las secuelas: la necesidad de que haya nuevos dinosaurios aún más grandes y temibles que el Tiranosaurio. En este caso tenemos uno cuyo diseño parece inspirado por el xenomorfo de 'Alien' que claro que siembra el caos, pero en todo momento se siente como una solución algo perezosa. Al menos sí que Edwards es algo más generoso que en las anteriores entregas a la hora de mostrar a dinosaurios engullendo a humanos que pasan por ahí, pero yo necesito más que eso.

De hecho, tengo claro que Edwards es un director muy dotado, pero aquí no puede o simplemente no le dejan hacer nada que realmente se acerque a ese sentido del espectáculo que Spielberg tan bien imprimía en 'Parque Jurásico'. Poco importa que haya algunos detalles visuales que no luzcan tan bien 32 años después, la película tiene una fuerza imparable y una capacidad de deslumbrar al espectador sin parangón. Todo ello confiando siempre en una historia sencilla pero bien construida para dar forma a uno de los mejores blockbusters de la historia.

Lo más positivo que puedo decir 'Jurassic World: El renacer' es que al menos no se hace aburrida y además es una mejora respecto a ese chasco que fue 'Dominion'. El problema es que nunca confía realmente en lo que tiene. Por ejemplo, el personaje de Johansson tiene bastante gancho durante el primer acto, pero luego acaba convirtiéndose en una pieza genérica más de un engranaje pensado para volver a confiar en lo que ya ha funcionado, pero sin ningún tipo de pasión por el material.

Al final, lo mejor que me ha dado 'Jurassic World: El renacer' ha sido recordarme lo maravillosa que es 'Parque Jurásico', pues ha servido para engrandecer aún más lo que Spielberg consiguió en su momento. Y soy consciente de que no es una película perfecta, pero sí que lo parece cuando hacemos la comparación con cualquiera de sus continuaciones...

