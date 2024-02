Steven Spielberg admite que 'El mundo perdido' es peor que 'Parque Jurásico' por culpa suya: "Estaba demasiado confiado e hice una película inferior"

La franquicia iniciada hace 31 años con el estreno de 'Parque Jurásico' vuelve a estar de actualidad por el anuncio de una nueva entrega de 'Jurassic World'. Eso sí, puede que la aclamada película de Steven Spielberg diese pie a una longeva saga, pero luego ninguna de las aventuras posteriores estuvo a la altura de la primera. Ni siquiera la que también estuvo firmada por el director de la alucinante 'Tiburón'.

"El miedo es mi combustible"

Estrenada apenas 4 años después que 'Parque Jurásico', 'El mundo perdido' era una película que cada vez se reivindica más. Sin embargo, el propio Spielberg tiene muy claro que es claramente inferior a su predecesora, y que el principal culpable de eso es él mismo. Así lo afirmaba en The New York Times:

Mis secuelas no son tan buenas como las originales porque voy a todas las secuelas que he hecho y estoy demasiado confiado. Esta película ganó millones de dólares, lo que justifica la secuela, así que entro como si fuera a ser un exitazo y termino haciendo una película inferior a la anterior. Me refiero a 'El mundo perdido' y 'Parque Jurásico'

Él mismo también aseguraba que "cada película que hago tiene un obstáculo. Busco cosas que me asusten. El miedo es mi combustible. Llego al borde de no saber muy bien qué hacer y ahí es cuando se me ocurren las mejores ideas. La confianza es mi enemiga y siempre lo ha sido". Y en el caso de una secuela eso es algo que se pierde por el camino.

Pese a ello, 'El mundo perdido' fue un indiscutible éxito de taquilla, logrando una recaudación mundial de 618 millones de dólares. Nada mal si tenemos en cuenta que "solamente" costó 73 millones. Los problemas llegan al compararla con los datos de 'Parque Jurásico', que costó algo menos -63 millones- y recaudó bastante más: 1.058 millones de dólares, siendo aún hoy una de las 50 películas más taquilleras de la historia.

