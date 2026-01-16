George R.R. Martin confirma que el final de los libros de 'Juego de Tronos' va a ser "significativamente distinto" al de la serie de HBO

Puede que la serie de 'Juego de Tronos' llegase a su final hace 7 años, pero todavía se habla de cómo se resolvió la serie de HBO. Y también del hecho de que George R.R. Martin sigue teniendo pendiente de acabar la saga original literaria, pero es que ahora el famoso escritor ha confirmado que los libros van a tener un final "significativamente diferente" al de la serie.

"No veo un final feliz para Tyrion"

Este punto es especialmente importante no porque tengamos ya muchas esperanzas en que Martin vaya a acabar los libros -la quinta entrega se publicó hace ya 15 años-, sino porque es el principal factor por el que el escritor se ha resistido con todas sus fuerzas a que una secuela de 'Juego de Tronos' salga adelante.

De hecho, el motivo por el que apoyó la serie sobre Jon Nieve (Kit Harington) que finalmente fue cancelada en fase desarrollo es que eso no obliga a desvelar más detalles sobre cómo continúa la historia de otros personajes. Y es que el propio Martin lo resume de forma breve pero contundente en The Hollywood Reporter:

El final del libro va a ser significativamente distinto. Algunos personajes que están vivos en mi libro están muertos en la serie y viceversa.

Ahí es imposible tener muy claro a quiénes se refiere, porque es que todavía ni siquiera se ha publicado 'Vientos de invierno', el sexto libro de la saga. Sin embargo, Martin también ha comentado otros detalles que sí son más reveladores sobre sus planes:

Iba a matar a más personajes, pero no los que mueren en la serie. Ellos lo convirtieron más en un final. Y no veo un final feliz para Tyrion, porque todo su arco ha sido trágico desde el principio. Iba a matar a Sansa, pero ha sido un personaje tan atractivo en la serie que quizá deje que viva...

La verdad es que suena un poco a que ni siquiera él tiene del todo claro el final...

