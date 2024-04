HBO acaba de cancelar la secuela de 'Juego de Tronos' centrada en Jon Nieve. Kit Harington se quedará sin volver a Poniente

Hace dos años se anunciaba que HBO estaba preparando una secuela de 'Juego de Tronos' centrada en el personaje de Jon Nieve. Desde entonces no había vuelto a saberse demasiado sobre ella, pero mucho me temo que ahora tenemos malas noticias, ya que Kit Harington acaba de confirmar que la serie está cancelada.

"Está descartada por ahora"

El propio Harington ha confesado a Associated Press que "de momento no hay planes al respecto. Está descartada por ahora", aunque no ha querido entrar en los motivos que han llevado a tomar esa decisión. Obviamente, eso podría cambiar en el futuro, pero todo apunta a que finalmente nunca veremos esa secuela de 'Juego de Tronos' protagonizada por Jon Nieve.

Eso sí, Dan Weiss y David Benioff comentaron a The Hollywood Reporter durante la campaña promocional de 'El problema de los 3 cuerpos' que quizá sería mejor esperar bastante más tiempo antes de hacerla, más concretamente cuando Harington sea un actor muy veterano y esté cerca del retiro.

Por ahora, la próxima etapa del universo televisivo basado en las novelas de George R.R. Martin será la esperadísima temporada 2 de 'La casa del dragón', y justo HBO acaba de dar luz verde definitiva a 'El caballero de los siete reinos', una nueva precuela situada 90 años antes de los eventos narrados en 'Juego de Tronos' y 70 años después de lo que se cuenta en 'La casa del dragón'.

