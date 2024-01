"Fue un error no traerle de vuelta". Los creadores de 'Juego de Tronos' desvelan el único detalle que cambiarían de la serie de HBO

Son muchas las críticas que ha recibido 'Juego de Tronos', especialmente durante la última temporada de la exitosa serie de HBO. Seguro que muchos creen que todo mejoraría cambiando esto o aquello, pero ahora han sido los mismísimos David Benioff y Dan Weiss los que se han mojado sobre el único detalle en el que creen que se equivocaron. O al menos el único que están dispuestos a admitir.

¿De carcelero a tabernero?

Ambos han charlado con The Hollywood Reporter con motivo del inminente estreno de 'El Problema de los 3 Cuerpos', donde han dejado claro que creen que no beneficiaría a nadie criticar determinados aspectos de 'Juego de Tronos'. Sin embargo, sí que se remontaron a la primera temporada para señalar que fue un error no traer de vuelta a un personaje que apareció entonces:

Estoy seguro de que nadie habría apostado a que Mord, el carcelero de los Arryn, es el personaje que Benioff y Weiss admiten que se equivocaron al no recuperar de nuevo. Weiss señala que "fue un error no traer a Mord el carcelero de vuelta. Siempre hablamos sobre eso", a lo que Benioff "Y teníamos una escena para ello. Estaba situada en una taberna...". Es entonces cuando Weiss apunta:

¿Era Brienne o El Perro? Pero nos dimos cuenta demasiado tarde de que Mord podría haber sido el dueño de la taberna. Podríamos haber tenido a ese actor de fondo actuando exactamente igual que como carcelero, pero ahora como propietario de un pequeño negocio. Era una idea tan obvia, tan obvia, tan del día después a rodarlo...

Por si todavía hay alguno preguntándose quién diantres es Mord, hay que remontarse a la primera temporada, con Tyrion prisionero en el nido de Águilas. Mord, interpretado para la ocasión por Ciaran Birmingham, le trata de forma brutal, pero Tyrion logra sobornarle con la promesa de oro y la garantía de que "Un Lannister siempre paga sus deudas". Así es como acaba ante Lysa Arryn, a la que manipula para que se celebre un juicio por combate que determine su futuro. Una vez solucionado y antes de irse, el personaje interpretado por Peter Dinklage le arroja una bolsa repleta de oro.

Habría sido un curioso guiño recuperar tiempo después a Mord para ver qué había hecho con ese oro, pero no deja de ser un detalle irrelevante que seguramente Benioff y Weiss hayan recuperado para tener al menos algo que decir ante este tipo de preguntas...

En Espinof: