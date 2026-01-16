George R.R. Martin cree que hay "un abismo" entre él y el creador de 'La casa del dragón': "Es peor que un terreno rocoso"

George R.R. Martin vuelve a estar en el centro de los focos, aunque esta vez no lo está por el futuro de Poniente, sino por la tensa relación que mantiene con Ryan Condal, el showrunner de 'La casa del dragón'. El autor, que se ha mostrado siempre protector con su obra y muy implicado en las adaptaciones, describió recientemente un escenario poco alentador entre él y el responsable actual de la serie.

Aunque Martin siempre defendió que las adaptaciones debían cuidar a sus personajes, la convivencia creativa alrededor de la segunda temporada de la serie evolucionó hasta convertirse en un campo minado entre ambos. Y a día de hoy, según él mismo ha admitido, la situación está muy lejos de la armonía que muchos imaginaron cuando la precuela se convirtió en el gran sucesor televisivo de 'Juego de Tronos'.

Martin vs. Condal

En una reciente conversación con The Hollywood Reporter, Martin no escondió cómo se siente respecto al showrunner de 'La casa del dragón': "Es peor que un terreno rocoso. Hay como un abismo". El escritor explicó que, en un principio, todo fluía entre ambos durante la primera temporada.

"Contraté a Ryan... Creía que Ryan y yo éramos socios. Y lo fuimos durante toda la primera temporada. Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba notas. Él cambiaba algunas cosas. Pensaba que estaba funcionando muy bien"

El problema, según Martin, llegó con la segunda temporada de la serie. El autor asegura que su papel fue perdiendo peso a medida que avanzaba la producción:

"Luego llegamos a la segunda temporada, y prácticamente dejó de escucharme... Le daba notas, y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: Ah, vale, sí, lo pensaré. La cosa fue a peor, y yo empecé a enfadarme cada vez más"

Y, al final, la situación terminó implicando directamente a HBO, que intervino para intentar ordenar el proceso creativo entre las partes. "Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que le entregarían a Ryan nuestras notas combinadas", dejando claro que la comunicación ya no fluía como antes y que la relación creativa entre autor y showrunner se había descompuesto.

Todo esto terminó con un momento particularmente tenso en una reunión clave para la tercera temporada. Según se recoge en medios como el mencionado, tras escuchar el planteamiento de Condal para el futuro de la serie, Martin expresó su rotunda disconformidad e incluso llegó a decir: "Esta ya no es mi historia". Desde entonces, el vínculo entre ambos parece irreparable y aunque la serie continúe adelante, es importante tener en cuenta que el autor del material original ya no tiene el mismo peso que antes.

