Hace 9 años, esta escena emocionó a millones de espectadores. Es una de las batallas más épicas jamás filmadas que pertenece a una serie fantástica

Fue uno de los episodios más esperados de 'Juego de tronos' desde prácticamente el principio: la recuperación de Invernalia por parte de los Stark y lo que sería después la venganza contra los Bolton, con Jon Snow (o Jon Nieve) como figura central del enfrentamiento. Lo que terminó siendo la célebre 'La batalla de los bastardos' en el episodio 9 de la temporada 6 no solo cumplió con las expectativas de los fans, sino que se convirtió en una de las secuencias más impactantes y memorables de toda la serie de HBO.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un antes y un después en la serie

El detonante de la batalla llega con la muerte de Rickon Stark, que fue alcanzado por una flecha de Ramsay Bolton. Llevado por la rabia, Jon Snow carga solo contra el ejército enemigo, lo que marca el inicio de un choque brutal entre las dos casas. Lo que viene después es la primera batalla campal a gran escala en la serie, un despliegue de violencia y tensión que sigue siendo uno de los más memorables que se han visto recientemente en televisión.

El propio Miguel Sapochnik, director del episodio, lo explicó con estas palabras en una entrevista con Entertainment Weekly en 2016:

“Vi cada batalla que pude encontrar, incluso imágenes de batallas reales, para entender la organización de tales eventos, qué funciona, qué no funciona, qué te saca del momento, qué te mantiene al borde del asiento... Nuestra referencia fue 'Ran' de Akira Kurosawa”

De hecho, los showrunners tenían claro que buscaban un momento sin precedentes en la serie. “Desde el principio, teníamos en mente ofrecer un enfrentamiento nunca antes visto en la serie”, señaló DB Weiss sobre el proceso creativo. La idea era sumergir al espectador en el centro del campo de batalla, con flechas lloviendo, caballos embistiendo y soldados cayendo sin tregua. Es más, David Benioff subrayó que la intención era generar esa sensación de que “cualquier cosa puede pasar”.

Finalmente, la batalla se resuelve con la decisiva intervención de Sansa Stark, que inclina la balanza a favor de su familia. Fue el cierre perfecto para una confrontación que llevábamos esperando mucho tiempo, en la que los Stark no solo recuperaron su hogar, sino que saldaron cuentas con Ramsay Bolton de la forma más cruda y definitiva. Un episodio que confirmó a 'Juego de tronos' como un referente en la forma de narrar la guerra en la pequeña pantalla chica.

En Espinof | "Nunca volveréis a ver algo igual". 'Juego de Tronos' ha necesitado 55 noches para rodar la mayor batalla de la serie

En Espinof | El arte de filmar la guerra: así se rodaron las siete batallas más espectaculares de ‘Juego de Tronos’