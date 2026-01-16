HOY SE HABLA DE

Kit Harington y Sophie Turner se hacen amantes 7 años después del final de 'Juego de Tronos': tráiler de 'The Dreadful'

Está basada en una de las mejores películas asiáticas de terror de todos los tiempos

Puede que cueste creerlo, pero han pasado ya casi 7 años desde el final de 'Juego de Tronos', la exitosa serie que inició un universo en HBO que todavía sigue en marcha. Eso sí, los actores de la misma pasaron página, pero ahora Kit Harington y Sophie Turner vuelven a trabajar juntos en su nueva película 'The Dreadful', donde además hacen de amantes.

Una actualización de 'Onibaba'

Basada en 'Onibaba', una de las mejores películas asiáticas de terror de todos los tiempos, 'The Dreadful' se sitúa en el siglo XV durante la Guerra de las Rosas y se centra Anne y su suegra Morwen, quienes viven al margen de la sociedad, pero su existencia sufre un vuelvo cuando alguien de su pasado vuelve reaparece en sus vidas.

Official Poster For The Dreadful

Turner fue la primera en unirse al reparto y Harington fue fichado por recomendación personal suya, algo lógico si tenemos en cuenta que también ejerce como productora. El trío protagonista de este largometraje escrito y dirigido por Natasha Kermani lo completa la oscarizada Marcia Gay Harden ('Pollock, la vida de un creador').

