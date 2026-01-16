Kit Harington y Sophie Turner se hacen amantes 7 años después del final de 'Juego de Tronos': tráiler de 'The Dreadful'

Puede que cueste creerlo, pero han pasado ya casi 7 años desde el final de 'Juego de Tronos', la exitosa serie que inició un universo en HBO que todavía sigue en marcha. Eso sí, los actores de la misma pasaron página, pero ahora Kit Harington y Sophie Turner vuelven a trabajar juntos en su nueva película 'The Dreadful', donde además hacen de amantes.

Una actualización de 'Onibaba'

Basada en 'Onibaba', una de las mejores películas asiáticas de terror de todos los tiempos, 'The Dreadful' se sitúa en el siglo XV durante la Guerra de las Rosas y se centra Anne y su suegra Morwen, quienes viven al margen de la sociedad, pero su existencia sufre un vuelvo cuando alguien de su pasado vuelve reaparece en sus vidas.

Turner fue la primera en unirse al reparto y Harington fue fichado por recomendación personal suya, algo lógico si tenemos en cuenta que también ejerce como productora. El trío protagonista de este largometraje escrito y dirigido por Natasha Kermani lo completa la oscarizada Marcia Gay Harden ('Pollock, la vida de un creador').

Siendo justos, lo que puede verse en el tráiler de 'The Dreadful' no apunta hacia una gran película, pero siempre será mejor verla para comprobarlo por nosotros mismos. Su estreno en Estados Unidos tendrá lugar el 20 de febrero de 2026, estando disponible ese día tanto en cines como en diferentes servicios digitales.

