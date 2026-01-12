"¿Cómo se atreven?" Al protagonista de 'Juego de Tronos' le cabreó la petición de los fans para rehacer el final de la serie

Siete años después, todavía colea el final de 'Juego de tronos'. Un cierre de la serie de fantasía medieval que dividió a los fans, con una oleada de reacciones negativas que sobrecogió a uno de los protagonistas de la serie. Tanto que Kit Harington llegó a sentirse bastante ofendido por las campañas de odio que recibió la última temporada.

Concretamente, la petición por parte de los fans de que se rehiciera la temporada 8 con "guionistas competentes". Una petición que se hizo viral y fue firmada por 1,8 millones de personas. Petición que, si bien fue desestimada por HBO, no pasó desapercibida para el equipo y reparto de la serie.

Cabreo de tronos

«Eso realmente me enfureció», aseguró Kit Harington en un reciente reportaje de The New York Times. Al actor, además no le pareció nada bien que tirasen por tierra el trabajo de David Benioff y D.B. Weiss. «O sea, ¿cómo se atreven? Perdonad, es lo que siento. Creo que ese fue un nivel de idiotez que solo se puede dar en las redes sociales.»

Harington, además, estaba pasando un momento complicado en su vida. Justo después de terminar el rodaje de 'Juego de Tronos', el actor ingresó en una clínica de rehabilitación para curar su adicción. Así que para él fue toda una sorpresa encontrarse al salir de rehabilitación con toda esa reacción negativa hacia la temporada.

Esto no quita para que no pueda ser crítico con la temporada final de 'Juego de tronos'. Ya en verano de 2024 Harington reconoció que a esas alturas estaban todos agotados y que, si bien entiende la reacción, no veía una alternativa a lo que acabó siendo el final:

Creo que si hubo algún fallo con el final de Tronos, es que estábamos todos tan hechos polvo que no podríamos haber seguido más tiempo. Así que entiendo que algunas personas pensaran que fue precipitado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro mis fotos de la última temporada y parezco exhausto. Parecía agotado. No tenía otra temporada en mí.

Después de 'Juego de tronos' y salir de rehabilitación, el actor se tomó una pausa en su carrera. Pausa que terminó alargándose más de lo planeado debido a la pandemia. El siguiente gran papel en el que le vimos fue en 'Eternals' y más recientemente como uno de los personajes principales de 'Industry', cuya temporada 4 acaba de estrenarse en HBO Max.

