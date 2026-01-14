"Nunca más". Emilia Clarke se planta y tras 'Juego de tronos' ni se piensa hacer otra serie de fantasía

Emilia Clarke lo tiene claro: «nunca más» va ha hacer una película o serie de fantasía. Así de contundente se ha expresado la protagonista de 'Juego de tronos', que presenta ahora 'Ponies' su nueva serie (cuyo estreno en España está programado para el 30 de enero en SkyShowtime). Y es que la actriz ha tenido dosis de fantasía y dragones para el resto de su carrera.

Tanto es así que si repasas la filmografía posterior de Clarke detectamos que, efectivamente, la hemos visto más en películas navideñas, thrillers, lo que sea que fuese 'Invasión secreta', pero ha evitado la fantasía.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

No más dragones

«Es muy poco probable que me vuelvas a ver subida a un dragón», confiesa la actriz hablando en una entrevista promocional para The New York Times, «ni siquiera en el mismo fotograma que un dragón.»

Tras 'Juego de tronos' acabó demasiado quemada y después de los Emmy de 2019 fue para ella una pausa matadora. «Fue la primera vez en mi carrera que paré. Tuve un colapso mental. Fue casi como si el momento de la pandemia hubiera sido perfecto».

Una pandemia que le sirvió mucho de tomarse una pausa para pensar y «responder preguntas que no hubiera respondido probablemente por otros diez años». Entre ellas, si merecía la pena decir que sí a todo, si debía tener autonomía a la hora de elegir proyectos y demás.

En Espinof | Todas las temporadas de 'Juego de Tronos', ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las series más esperadas de 2026