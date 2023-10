Las 16 mejores películas de terror asiáticas

Puede que sea cosa del choque cultural, pero no cabe duda de que Asia provoca a muchos una gran fascinación. Esto, como no podría ser menos, se proyecta también sobre la industria cinematográfica del continente, que nos agasaja con títulos únicos en su especie que enamoran a propios y extraños gracias a sus peculiaridades en lo que respecta a sus narrativas, temáticas, tonos y tratamientos de personaje.

Sí, hoy vamos a recomendar cine asiático, pero vamos a cerrar un poquito más el espectro para centrarnos en un género de terror que nos ha brindado algunas de las grandes joyas de su historia desde países como Corea del Sur, Japón, Tailandia o Indonesia a través de grandes nombres como Kaneto Shindô, Kim Jee-woon, Park Chan-wook o el incansable Takashi Miike.

A continuación os dejo con esta lista en la que os recomiendo 16 películas imprescindibles de terror asiático ideales para llevarnos a las retinas durante esta spooky season.

'El extraño' ('Goksung', 2016)

Dirección: Na Hong-jin

Reparto: Hwang Jung-min, Kwak Do-won, Chun Woo-hee, Jo Han-Cheol, Jun Kunimura

Empezamos fuerte con una de las experiencias más asfixiantes que encontraréis en esta lista. En 2016, Na Hong-jin saltó de la impecable acción de 'The Chaser' y 'The Yellow Sea' al terror con este cóctel imposible de géneros que, en 156 dilatados —pero imprescindibles— minutos, se las apaña para meterse bajo la piel entre asesinos, posesiones, folclore y una narrativa sencillamente impecable.

'Shutter: El fotógrafo' ('Shutter', 2004)

Dirección: Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom

Reparto: Ananda Everingham, Nattaweeranuc Thongmee, Achita Sikamana, Unnop Chanpaibool

El terror asiático va mucho más allá de Japón y Corea, y buena muestra de ello es esta cinta tailandesa, que no tiene nada que envidiar los círculos y maldiciones niponas. La típica premisa del fotógrafo que empieza a ver cosas extrañas en sus instantáneas deriva en una hora y media con una atmósfera densa y alguna que otra imagen escalofriante que, sin duda, se eleva cuando los secretos tras su historia empiezan a desvelarse.

'Dos hermanas' ('Janghwa, Hongryeon (A Tale of Two Sisters)', 2003)

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Kim Kap-su, Yum Jung-ah, Lim Soo-jung, Moon Geun-young, Lee Seung-bi

Puede que en occidente, el nombre de Kim Jee-woon empezase a sonar con fuerza gracias a su extraordinaria 'Encontré al diablo', pero siete años antes, el surcoreano nos regaló esta maravilla que no renuncia a nada para llevarnos al límite como espectadores. Un tratamiento visual exquisito, terror, enigmas aparentemente irresolubles y una ambientación única para una de las grandes cintas coreanas de género de lo que va de siglo.

'Que el diablo te lleve' ('Sebelum Iblis Menjemput', 2018)

Dirección: Timo Tjahjanto

Reparto: Chelea Islan, Pevita Pearce, Ray Sahetapy, Karina Suwandhi, Samo Rafael

Mucho ojo con Indonesia, porque estamos acostumbrados a que nos deslumbren con sus espectáculos de acción y artes marciales sin tregua, pero han demostrado que esto del terror se les da igualmente de perlas. Timo Tjajhanto, que enamoró a muchos a base de tortas en 'The Night Comes for Us' dirige esta historia de terror sobrenatural con entidades demoníacas, casas aisladas y mucha mala leche. Ojo también a su secuela.

'La mujer del infierno' ('Perempuan Tanah Jahanam', 2019)

Dirección: Joko Anwar

Reparto: Tara Basro, Ario Bayu, Marissa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail

Sin salir de Indonesia, vamos a centrarnos en uno de los últimos trabajos del prolífico Joko Anwar; una 'La mujer del infierno' —también conocida como 'Impetigore'— que sorprendió a propios y extraños en Sitges 2020 con su terror con fuerte influencia cultural. Familias con secretos, pueblos malrolleros y una realización más que notable para un visionado de medianoche perfecto.

Disponible en Prime Video, Filmin y Flixolé

'El gato negro (Kuroneko)' ('Yabu no naka no kuroneko', 1968)

Dirección: Kaneto Shindô

Reparto: Kichiemon Nakamura, Nobuko Otowa, Kiwako Taichi, Kei Sato

Vamos a trasladarnos a Japón y a ponernos clásicos con algunas imprescindibles de la filmografía nipona. Para empezar, es de rigor recomendar la magnífica 'Kuroneko', con la que Kaneto Shindô moldeó un relato que, pese a su premisa —que incluye una violación y un posterior asesinato—, huye de lo truculento sin renunciar a estremecer. Un fuerte poso dramático y esa espiritualidad que asociamos a su país de origen terminan de convertirla en un visionado obligatorio.

'Onibaba' (1964)

Dirección: Kaneto Shindô

Reparto: Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Kei Sato, Taiji Tonoyama, Jukichi Uno

Cuatro años antes de 'Kuronek0', Shindô firmó el que, probablemente, sea el gran clásico del terror made in Japan. Su forma es extraordinaria, la fotografía monocromática de Kiyomi Kuroda de ensueño y la planificación de Shindô digna de estudio; pero lo que termina cautivando de 'Onibaba', además de esa poesía visual, es cómo nos arroja en una espiral de terror primitivo, oscuro y mundano con el ser humano como núcleo central.

'El más allá' ('Kaidan', 1964)

Dirección: Masaki Kobayashi

Reparto: Tatsuya Nakadai, Rentarô Mikuni, Katsuo Nakamura, Kenjiro Ishiyama, Kei Sato

1964 fue un año memorable para el terror japonés porque, además de la mencionada 'Onibaba', Masaki Kobayashi estrenó esta maravillosa antología que, con sus cuatro relatos en clave fantástica, se ganó una nominación al Óscar a la mejor película de habla no inglesa y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes. Cinco años de trabajo que se tradujeron en una experiencia visual tan única como su tono y su atmósfera.

'House' ('Hausu', 1977)

Dirección: Nobuhijo Ôbayashi

Reparto: Kimiko Ikegami, Kumiko Ohba, Miki Jinbo, Asei Kobayashi, Ai Matsubara

Vamos a aligerar un poco el tono con esta genialérrima recomendación en la que comedia, terror y surrealismo se abrazan para dar forma a una locura imposible. Os recomiendo encarecidamente entrar en la mansión en la que se ambienta el largometraje sin saber prácticamente nada sobre él, porque el festival de delirios, carcajadas y momentos grotescos es impagable.

'Three... Extremes' ('Saam gaang yi', 2004)

Dirección: Fruit Chan, Park Chan-wook, Takashi Miike

Reparto: Bai Ling, Pauline Lau, Tony Leung, Meme Tian, Miriam Yeung

Además de 'Kaidan', esta lista tiene hueco para otra antología, esta vez llegada desde Hong Kong —aunque con sabor internacional—. 'Three... Extremes' es la secuela de 'Three', a la que supera con creces gracias al genio del trío de directores responsable: nada menos que unos Fruit Chan, Park Chan-wook y Takashi Miike que sorprenden con tres relatos independientes 100% marca de la casa. Fantástica colección.

'Endemoniada' ('Kim Bok-Nam Salinsageonui Jeonmal', 2010)

Dirección: Jang Cheol-soo

Reparto: Soo Young-hee, Ji Seong-won, Hwang Min-ho, Lee Ji-eun, Park Jeong-hak

Volvamos a mi amada Corea del Sur para centrarnos un momento en el sorprendente debut de Jang Cheol-soo. Una 'Endemoniada' —más conocida como 'Bedevilled'— que, como gusta tanto hacer en el país asiático, combina terror y drama en un ejercicio de estilo que vira de la tragedia a la venganza más salvaje en 115 minutos que demuestran que lo lírico y lo visceral pueden ir de la mano. Y de qué manera.

'Audition' ('Ôdishon', 1999)

Dirección: Takashi Miike

Reparto: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki, Jun Kunimura, Renji Ishibashi

Podría haberme quedado con un buen puñado de títulos de Takashi Miike para incluir en este terrorífico compendio, pero la elegida finalmente ha terminado siendo la obra que, junto a la 'Ringu' de Hideo Nakata, dio origen al J-Horror contemporáneo tal y como lo conocemos; una 'Audition' sórdida, grotesca, violenta, satírica y desasosegante a unos niveles que sólo puede alcanzar su autor.

Disponible en Filmin

'The Eye' ('Gin gwai', 2002)

Dirección: Oxide Pang, Danny Pang

Reparto: Angelica Lee, Lawrence CHou, Chutcha Rujinanon, Candy Lo, Pierre Png

En un 2002 en el que el J-Horror estaba desatado entre "ringus", "ju-ones" y demás lindezas, Hong-Kong nos regaló el que, a mi juicio, es uno de los ejercicios más horripilantes —en el buen sentido— del terror asiático. Un transplante de córnea abre una puerta al infierno más que notable en lo visual y con algún que otro fragmento que se queda grabado en las retinas y te acompaña a la hora de ir a dormir.

'Dark Water' ('Honogurai mizu no sokokara', 2002)

Dirección: Hideo Nakata

Reparto: Hitomi Kuroki, Mirei Oguchi, Fumiyo Kohinata, Rio Kanno, Asami Mizukawa

¿Creías que iba a dejar fuera a Hideo Nakata? Por supuesto que no. ¿Pensabas que iba a incluir 'Ringu'? Pues tampoco, porque por encima de la revolucionaria historia de Sadako, siempre he disfrutado más de esta lánguida historia de fantasmas en la que el agua será la menor preocupación para una madre y una hija que se mudan a un apartamento que, por supuesto, esconde muchos secretos —y no agradables, precisamente—.

Disponible en Movistar+

'Perfect Blue' (1997)

Dirección: Satoshi Kon

Reparto: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji, Masaaki Okura, Emi Shinohara

Encarrilamos la recta final con una buena dosis de anime que, por supuesto, tenía que incluir esa obra maestra de Satoshi Kon titulada 'Perfect Blue'. Su extraordinario trabajo audiovisual, su densidad psicológica y ese tratamiento casi lynchiano han inspirado a grandes cineastas como Darren Aronofsky, y no es para menos, porque más de 25 años después de su estreno, continúa siendo tan magnética, escalofriante y fascinante como el primer día.

Disponible en Movistar+

'Midori' ('Shôjo tsubaki: Chika gentô gekiga', 1992)

Dirección: Hiroshi Harada

Reparto: Minako Naka, Norihiko Morishita, Keinosuke Okamoto, Kazuyoshi Hayashi

Y, para terminar, café para los muy cafeteros. Un anime basado en el manga de Suehiro Maruo que, bebiendo de una leyenda del siglo XIX, transporta a su protagonista a un mundo de sufrimiento, violencias de todo tipo y vejaciones. Una de las obras de animación japonesa más polémicas de todos los tiempos que se intentó erradicar de la faz de la tierra debido a su fuerte contenido, pero que se ha terminado convirtiendo en una leyenda con el paso del tiempo. Realidad y pesadillas se funden en una 'Midori' que es muy, pero que muy difícil de describir.

