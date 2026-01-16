Pamela Anderson dice que se sintió "sucia" al estar junto a Seth Rogen en los Globos de Oro y le exige unas disculpas: "Me molestó"

Pamela Anderson ha vuelto a hablar sobre su experiencia con Seth Rogen. Lo hizo durante la ceremonia de los Globos de Oro y no se guardó nada. La actriz recordó cómo se sintió al ver de cerca al cómico, que recientemente ganó dos premios por 'The Studio', su serie de Apple TV, y cómo todavía le afecta el hecho de que Rogen fuera productor ejecutivo y protagonista de 'Pam & Tommy', la miniserie que recreaba el romance de Anderson con Tommy Lee y la filtración de su vídeo sexual sin autorización.

Anderson expresó su incomodidad y frustración, recordando que, aunque se trataba de momentos públicos, la serie tocaba uno de los episodios más dolorosos de su vida sin su consentimiento.

"Lo hizo sin hablar conmigo"

"Seth Rogen… hizo Pam & Tommy sin hablar conmigo", le dijo Anderson a Andy Cohen en SiriusXM -cuyas declaraciones se recogen en TMZ-. "Simplemente pensé, uf. ¿Cómo puede alguien hacer una serie de televisión sobre momentos difíciles de su vida? Yo soy un ser humano de carne y hueso".

"Estuvo en el foso de los Globos de Oro. Estábamos cerca. Sentí que no era sobraba allí, pero me sentí rara. He estado muy ocupada trabajando. Hice cinco películas el año pasado. A veces te golpea y te deprimes. Me sentí un poco sucia. Con el tiempo, con suerte, se pondrá en contacto conmigo para disculparse, aunque no tiene importancia. Cuando eres una persona pública, dicen que no tienes derecho a la privacidad. Pero tus secretos o tragedias más oscuros y profundos no deberían ser blanco fácil de una serie de televisión. Eso me molestó un poco".

Anderson añadió que aunque no habló directamente con Rogen, sí lo hizo "en mi mente" y que "realmente le dije lo que pensaba". La actriz dejó claro que su enfado no ha desaparecido, pero que lo maneja en su intimidad.

Anderson también calificó al equipo detrás de 'Pam & Tommy' como unos "imbéciles" y llegó a decir que "echan sal en la herida…" y que "aún me deben una disculpa pública".

La serie, protagonizada por Lily James como Anderson, Sebastian Stan como Tommy Lee y Rogen como Rand Gauthier, recibió 10 nominaciones al Emmy, incluyendo a la Mejor miniserie, mientras que Rogen, James y Rogen fueron reconocidos por sus interpretaciones en su día.

