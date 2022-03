'Pam & Tommy': la polémica historia real que adapta la excelente serie en Disney+

«Nunca fui realmente popular con la gente, pero jamás me habían apuntado con un arma. Me jodió la cabeza», declara el Rand Gauthier real en un extenso reportaje de Rolling Stone. No un artículo cualquiera, sino el que tomó como base Robert Siegel para realizar 'Pam & Tommy', la excelente serie que hemos podido ver en Disney+.

Una producción que relata el escándalo de la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee abriendo el foco para ofrecer una gran panorámica tanto de su relación como de la época y el auge del consumo de pornografía por Internet.

Creada por Robert Siegel, este es un relato que no ha contado con el beneplácito de la misma Pamela Anderson, que está preparando un documental para Netflix para contar su versión de los hechos. ¿Qué hechos? pues vayamos a desgranarlos.

El electricista porno y la pareja famosa

A principios de 1995, la actriz Pamela Anderson y el batería Tommy Lee vivirían un tórrido e impetuoso romance que se sellaría con una boda en México el 19 de febrero. Poco después, ambos reformarían su recién comprada casa y aquí es donde empezarían los problemas.

¿El causante? el hijo de un actor (Dick Gautier) y una mujer llamada Beverly que después de divorciarse se haría testigo de Jehová y se llevaría al pequeño Randy de puerta en puerta. Acomplejado, se enamoró y casó con una actriz porno (Taylor Schilling en la serie) y participó en 75 cintas pornográficas.

Como electricista tuvo un trabajo que jamás olvidó. Trabajando para una de las parejas más famosas de la época. Un trabajo de pesadilla que acabo con él despedido y apuntado con un arma, la gota que colmó el vaso. Según confesaría un par de décadas después a la revista, se pasó todo el verano planificando una venganza en forma de robo.

No exactamente como el que hemos visto en la serie. Y probablemente nunca sabremos qué pasó realmente la noche de los hechos ya que él mismo se ha contradicho a lo largo de los años. Si nos fiamos de su palabra, Rand es poco menos que un justiciero que, con la precisión del mejor ladrón, se coló a finales de octubre en dicha casa, encontró la caja fuerte (de dos metros de alto) y la cargó en su camioneta.

Según el informe policial de enero de 1996 (un par de meses después del robo) en el interior de esa caja fuerte habría un par de rifles —que Rand niega que estuvieran ahí— junto con objetos preciados, joyas, relojes y la infame cinta en formato Hi8 con casi una hora de grabaciones domésticas, dentro de las cuales están los ocho minutos de sexo.

Se busca distribución para cinta porno

Inmediatamente, Rand y el jefe del estudio porno donde trabajó (interpretado en la ficción por Nick Offerman) vieron una gran oportunidad de lucrarse con dicho material. El mayor impedimento era que, básicamente, no solo era ilegal sino, además, nada ético. El primer paso fue destruir las pruebas, es decir, la cinta original (previo el hacer varias copias, claro) y encontrar un distribuidor.

Finalmente, mafia mediante (la familia Colombo), la cinta empezó a distribuirse por Internet a través de unas pocas webs (pamsex.com, pamlee.com and pamsextape.com) que hacían el pedido a un apartado de correos de una compañía de camisetas.

La serie deja en el aire cuánto se tardó en todo esto pero sabemos que ya en diciembre de 1995 se menciona en prensa su existencia y es en marzo de 1996 cuando Pamela Anderson y Tommy Lee demandan a Penthouse para que no publique captura de dicho vídeo (lo que finalmente se publicará en el número de junio de ese año).

Este es el primero de un puñado de demandas que la pareja interpondría en el periodo de dos años (1995-1997). Un lapso en el que la cinta pasaría de ser un objeto casi de culto entre pervertidos a un fenómeno viral. Las demandas irían hacia Penthouse por invasión de la intimidad; hacia Milton Ingley, el socio de Gauthier; e Internet Entertainment Group y su fundador Seth Warshavsky.

Finalmente, hartos de tanto embrollo legal, Anderson retiró el caso y presuntamente cedió los derechos a la empresa, dando permiso a la libre circulación de la cinta tanto en formato físico como online. Un momento en el que las cosas se pusieron muy feas para la pareja. Y no solo porque saliese a la luz otra cinta de vídeo, esta vez de Pamela y el líder de Poison Bret Michaels.

El declive de Pam y Tommy

Una de las grandes críticas que tiene la serie es que retrata muy positivamente a sus protagonistas, sobre todo a Tommy Lee, debido a que pasa por encima por el turbio historial del batería de violencia. Sí que le pinta como un estúpido integral pero no se mete en los detalles más siniestros de la relación a lo largo de los años.

De hecho, ya en 1995 se rumorearía que Lee ataba muy en corto a su esposa, sobre todo durante el rodaje de 'Barb Wire'. Sería el nacimiento de sus dos hijos lo que sería demasiado para la relación. «Cuando Dylan nació, bajé al número 3. Ahora era totalmente inexistente. Y no podía soportar eso.», llegaría a declarar el batería.

En febrero de 1998, Lee sería detenido acusado de golpear a Pamela mientras sostenía a su hijo pequeño. Horas después, Anderson pediría el divorcio. Finalmente, Lee sería sentenciado a seis meses de prisión en Los Angeles County. Se reencontrarían diez años después, pero no duraría mucho.