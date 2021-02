Así fue la turbulenta vida de Dustin Diamond tras dejar de ser Screech: bancarrota, porno, cárcel y unas polémicas memorias

La triste noticia del fallecimiento de Dustin Diamond ha hecho que muchos nos fijemos en su carrera tras dejar de interpretar a Screech, el papel que le dio la fama y que encarnó entre los años 1988 y 2000. Tras la cancelación de 'Salvados por la campana: La nueva clase', el actor no tardó en tener problemas económicos ante la falta de oportunidades más allá de apariciones puntuales en películas y series, por lo que llegó a declararse en bancarrota en 2001, en parte por el mal uso que sus padres dieron a su fortuna cuando aún era menor de edad.

El primer gran giro a su carrera llegó en 2006 con 'Screeched – Saved by the Smell', una película porno dirigida por él mismo. En un primer momento se creía que también protagonizada, idea alimentada por el propio actor, quien en 2013 aseguró que se usó un doble con un notable parecido físico con él para las escenas pornográficas.

Antes de eso, concretamente en 2009, acaparó infinidad de titulares por la publicación de 'Behind the Bell', un libro de memorias en el que repasaba su paso por la serie que le lanzó a la fama. En él desvelaba que se sintió marginado durante el rodaje, comentando además la vigorexia de Mario Lopez y el ego desmedido de Mark-Paul Gosselaar.

Diamond también señalaba en su libro que Tiffani Amber Thiessen iba alternando relaciones con Lopez y Gosselaar teniendo ella misma novio. Además, confesaba que los chicos de la serie se aprovechaban de las ganas de medrar de muchas extras para acostarse con ellas, resumiéndolo así: "las chicas querían trepar lo más rápido posible y los chicos querían su satisfacción".

Como era de esperar, todo eso no sentó nada bien a sus compañeros de la serie -Gosselaar negó recordar nada de lo que desvelaba el libro- y él confesó años después que el escritor fantasma que se había ocupado de sus memorias se había inventado la gran mayoría de las cosas que aparecían en 'Behind the Bell'.

No obstante, la problemática vida de Diamond después de dejar Screech aún tuvo otro extraño episodio antes de eso, ya que en verano de 2015 fue condenado a cuatro meses de cárcel y quince de libertad condicional por conducta desordenada y llevar un arma oculta en un incidente en el que alguien fue apuñalado. Poco después de ser liberado, se consideró que había infringido los términos de su libertad condicional y tuvo que volver entre rejas.

