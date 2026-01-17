Fue elegido el mejor villano de la historia del cine. Es un personaje extraordinario y su actor fue premiado con el Óscar

Estas últimas semanas hemos repasado tanto la frase que fue elegida la mejor de la historia del cine como la canción que fue reconocida con el mismo honor. Hoy toca hacer una parada en el que fue seleccionado como el mejor villano de la historia del cine por AFI: el inolvidable Hannibal Lecter interpretado por Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'.

Lo cierto es que Hopkins no fue la primera opción para el papel en una película que ya nacía con algo en contra: el productor Dino De Laurentiis no quiso hacerla y vendió los derechos de la novela original de Thomas Harris. ¿El motivo? El fracaso de 'Hunter' en 1986, donde ya aparecía el personaje de Lecter, que en esa ocasión fue interpretado por Brian Cox.

Así se hizo Anthony Hopkins con Hannibal Lecter

El proyecto de 'El silencio de los corderos' acabó en manos de Orion Pictures, cuyo plan inicial fue desarrollarlo de forma conjunta con Gene Hackman. El plan era que lo dirigiera y protagonizara, ya fuera dando vida a Lecter o al personaje de Jack Crawford. Sin embargo, Hackman acabó abandonando el proyecto y la película acabó finalmente en manos de Jonathan Demme.

El primer instinto de Demme fue ofrecer el personaje de Lecter a Sean Connery, pero el actor encontró el guion demasiado perturbador. Fue entonces cuando Hopkins recibió una oportunidad que iba a cambiar su vida. Él mismo recordaba en Variety lo impresionado que quedó con el guion de Ted Tally:

Era una calurosa tarde de verano, y me llegó el guion y empecé a leerlo. Después de 10 páginas, llamé a mi agente. Le dije: "¿Es una oferta real? Quiero saberlo. Esta es la mejor personaje que he leído.

Pese a que se consideraron a otros actores americanos de prestigio como Al Pacino, Robert De Niro o Dustin Hoffman, se impuso el criterio de Demme de elegir a un actor británico. Y ojo, porque Hopkins tuvo otros grandes rivales como Derek Jacobi ('Yo, Claudio'), quien en su autobiografía desveló que llegó a ser uno de los tres finalistas para dar vida a Lecter. ¿El otro que se quedó sin el papel? Daniel Day-Lewis.

Hopkins no desaprovechó la oportunidad y ofreció una fascinante interpretación de un psicópata manipulador con ecos shakespearianos. Un monstruo que impresiona con su mera presencia, pero que tiene también un gancho innegable que le convierte en un espécimen único en la historia del cine. Que asesinos retorcidos hubo muchos tanto antes como después, pero nadie está por encima de su Hannibal Lecter.

La película fue tan aclamada que tiene el honor de ser uno de los tres largometrajes que ganaron los que están considerados como los cinco óscar principales: mejor película, dirección, actor protagonista, actriz protagonista y guion. Obviamente, Hopkins fue uno de los premiados por un papel que retomaría hasta en dos ocasiones, primero en 2001 con 'Hannibal' y por última vez un año después con 'El dragón rojo'.

Por supuesto que hay más villanos imprescindibles en los más de 100 años de historia del séptimo arte, y también que habrá quien prefiera otros malvados legendarios como Darth Vader o Norman Bates, pero creo que no hay nada reprobable en que Lecter ocupe el primer puesto.

