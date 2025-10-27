Jodie Foster explica por qué nunca habló con Anthony Hopkins mientras rodaban 'El silencio de los corderos': "Se me saltaron las lágrimas"

Pocas duplas cinematográficas resultan tan magnéticas -y a la vez tan perturbadoras- como la que formaron Jodie Foster y Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'. Aunque solo compartieron una película, la tensión entre Clarice Starling y Hannibal Lecter quedó grabada en la historia del cine como una de las relaciones más fascinantes jamás retratadas.

La joven aprendiz del FBI y el asesino protagonizan escenas que rebosan inteligencia, tensión y que causan pavor, y parte de esa química proviene de un hecho sorprendente: que Foster y Hopkins prácticamente no se hablaron durante todo el rodaje. Décadas después, la actriz reveló que evitaba al actor galés porque le aterraba la intensidad con la que interpretaba a Lecter.

Separados tras las cámaras

Durante su paso por The Graham Norton Show en 2016 -cuyas declaraciones se recogen en SlashFilm-, la ganadora del Oscar recordó cómo vivió aquel rodaje bajo la dirección de Jonathan Demme.

"No, nunca hablé con él. ¡Daba miedo! Como las escenas eran tan largas, lo encerraban al principio del día, y llegamos al final de la película y nunca habíamos tenido una conversación"

Lejos de ser una estrategia planificada, esa distancia terminó beneficiando a la película. Demme quiso mantener la separación entre ambos actores, rodando las escenas a través de un muro de cristal que sustituía los tradicionales barrotes de la celda. De esta manera, parecía que no había nada entre Lecter y Clarice, aumentando la sensación de peligro y vulnerabilidad. Además, el director optó por rodar muchas secuencias con los actores mirando directamente a cámara, una técnica que generaba un tipo de contacto visual tan incómodo como fascinante.

Foster explicó que apenas compartieron plano en realidad: "Nos mirábamos a través del objetivo, no entre nosotros. Era una forma muy extraña de conectar". De hecho, la actriz evitó hablar con Hopkins fuera del set hasta el último día de rodaje. "Se me acercó y se me saltaron las lágrimas; le dije: ¡Te tenía mucho miedo!, y él me respondió: ¡Te tenía miedo!", recordó entre risas.

Esa tensión no planificada dio lugar a una química irrepetible. Ambos ofrecieron interpretaciones tan potentes que redefinieron el género del thriller psicológico y elevaron 'El silencio de los corderos' a la categoría de clásico. La película hizo historia en los Oscar al ganar los cinco premios principales -Película, Director, Actor, Actriz y Guion-, algo que muy pocas producciones han conseguido. Y la tenéis en Prime Video, Movistar Plus+ y Filmin.

