"Los directores no me escuchan, a veces hago 120 tomas y es como: OK, adiós". Jodie Foster confiesa que siempre le ha interesado más la parte técnica del cine que la actuación

Tras más de cinco décadas de carrera, creo que es bastante justo decir que Jodie Foster se ha ganado por méritos propios la etiqueta que la cataloga como una de las mejores actrices de nuestro tiempo. No obstante, la dos veces ganadora del Óscar ha confesado en una conversación con Jodie Comer para la revista Interview que "nunca ha estado enamorada con la parte de la interpretación" de su trabajo, mostrando mucho más interés por la "parte técnica".

La técnica sobre la emoción

Según ha explicado, Foster, que este año ha protagonizado la notable cuarta temporada de 'True Detective' siempre trabajó sus papeles desde una perspectiva individual, centrándose en su personaje y su experiencia e intentando "proteger" su proceso y su rol del resto de intérpretes. Algo que, conforme ha ido pasando el tiempo, ha virado hacia una perspectiva más colectiva del oficio.

“Siempre he hecho películas por mi cuenta, donde solo se trataba de mi personaje, y no tenía que lidiar con los otros actores. A medida que he envejecido, he llegado a entender que eso era egoísta por mi parte, protegiendo algo que no quería compartir. Ahora estoy aprendiendo a llegar y decir, ‘¿Cómo somos juntos y dinámicos?’ En lugar de que todo gire en torno a mí. Ha sido muy interesante, porque ahora conozco a muchos actores que hacen las cosas de manera diferente”.

El interés de la actriz en los aspectos técnicos del arte de contar historias en imágenes derivó inevitablemente en su salto a la dirección, que nos ha dejado largometrajes como 'El castor' y episodios de series como 'House of Cards' u 'Orange is the New Black'. En esta faceta, Jodie Foster vuelve a mostrar su recelo a resultar demasiado invasiva con los intérpretes, prefiriendo direcciones sencillas y no procesos seudopsicoanalíticos.

"Cuando dirijo, me encanta hablar, así que hablo con la gente sobre la técnica, pero no me gusta meterme en el cuerpo de un actor, porque creo que eso es invasivo. Dime, ‘Más rápido, más lento.’ Dime, ‘No sentí esa parte’, pero no hables sobre mi infancia, y no trates de ser uno conmigo. Quiero que no se cuestionen a sí mismos, para que creen algo que sea cohesivo y parezca espontáneo, crudo y fresco. Les digo eso a los directores, pero no me escuchan, así que a veces trabajo en una película donde tengo que hacer 120 tomas, y estoy en plan: ‘OK, vale, adiós’”.

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024