Fue elegida la mejor canción del cine. Todos la hemos escuchado alguna vez y suena en una de las mejores películas de fantasía de la historia

Las canciones originales pueden ayudar a elevar más una película dándoles un toque de personalidad inigualable. De hecho, hay muchas que han pasado a la historia del séptima arte, pero solamente una fue elegida la mejor canción del cine por el AFI. Todos la hemos escuchado alguna vez y pertenece a 'El mago de oz', una de las mejores películas de fantasía de todos los tiempos.

Una canción que pasó a la posteridad

Creo que todos sabréis ya que la canción en cuestión es 'Over the Rainbow', el inolvidable tema interpretado por Judy Garland en la película dirigida por Victor Fleming. Apenas cinco minutos de metraje pasan antes de que podamos escucharla, siendo un momento clave para asentar las bases de la increíble aventura que Dorothy vivirá después en el mundo de Oz.

Detrás de 'Over the Rainbow' está el compositor Harold Arlen y el letrista Yip Harburg. Además, este último llegó a confesar cuál fue la idea que le inspiró para componer esta mítica canción en declaraciones recogidas en el libro 'Arlen and Harburg's Over the Rainbow':

Una balada para una niña que estaba en apuros y quería escapar de Kansas. Un lugar seco, árido y sin color. Nunca había visto nada colorido en su vida excepto el arcoíris.

Harburg también insistió en que la canción tuviera "una melodía con una línea larga y amplia". Tan importante era ese tema que fue el último en componente, lo cual avivó la presión, pero el resultado fue inolvidable e incluso fue recompensado con un Óscar a la mejor canción. Eso sí, su mayor fue premio fue pasar a la posteridad.

'Over the Rainbow' también se convirtió en la canción estrella de Garland, quien la interpretó de forma incansable durante el resto de su carrera. Pese a que quedó asociada para siempre a ella, lo cierto es que multitud de artistas han hecho su versión de la misma, lo que ha permitido que todo tipo de generaciones hayan accedido a ella de una forma u otra. Por ejemplo, muchos recordarán la versión a cargo de Olivia Newton-John que sonaba en una genial escena de acción de 'Cara a cara'.

En Espinof | De 'El Mago de Oz' a 'Wicked', el mejor orden para ver las películas y series derivadas del clásico fantástico

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más



