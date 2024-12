De 'El Mago de Oz' a 'Wicked', en qué orden conviene ver las secuelas, precuelas y series derivadas del clásico del cine de fantasía

Se hizo esperar ‘Wicked’ pero por fin ha llegado por fin a los cines, y se une a una gran lista de adaptaciones cinematográficas de ‘El mago de Oz’, la célebre novela de L. Frank Baum, quien publicó hasta 13 novelas de Oz, aunque la franquicia no haya utilizado demasiados de estos trabajos, sin embargo ha habido versiones de todo tipo, desde a películas, musicales a dibujos animados y series de televisión con las aventuras de Dorothy Gale y sus amigos.

Sin embargo es la película de 1939, protagonizada por una joven Judy Garland, la que sentó las bases de la franquicia actual, donde cada nueva película o serie añade algo nuevo a la historia, pero como se ha visto a lo largo de los años, no todas las adaptaciones tienen una continuación clara, vamos a intentar dar cierto orden a algunas de las mejores adaptaciones para encontrar un canon dentro del imposible mundo de la ciudad esmeralda.

Orden de estreno

Vemos qué películas y series más importantes han adaptado la obra desde la versión más popular de Victor Fleming hasta la nueva adaptación del musical que triunfa en taquilla.

1939: El Mago de Oz (The Wizard of Oz)

1974: Regreso al maravilloso mundo de Oz (Journey Back to Oz)

1978: El mago (The Wiz)

1982: El mago de (Oz Ozu no mahôtsukai)

1985: Oz, un mundo fantástico (Return to Oz)

2007: Tin Man (Mago de Oz)

2013: Oz: Un Mundo de Fantasía (Oz the Great and Powerful)

2017: Emerald City

2024: Wicked

Canon alternativo

De todas esas películas y series, hay algunas que sencillamente vuelven a contar la historia principal de Dorothy, por lo que no es fácil encontrarle una continuidad más allá de suceder en líneas dimensionales alternativas. Estas son algunas de las más interesantes, aunque hay variaciones infinitas, desde la aventura de los teleñecos a 'Corazón salvaje' de David Lynch.

El mago (The Wiz,1978), el musical de Sidney Lumet, con actuaciones de Diana Ross o Michael Jackson, fue una adaptación de otra obra de Broadway del mismo nombre de 1975, que se muestra como una "versión urbana" de la historia. La mayoría del elenco es afroamericano, lo que enmarcó a la película dentro del subgénero de blaxploitation.

El mago de Oz (Oz Ozu no mahôtsukai, 1982), la versión de anime es el mismo viaje de siempre, pero destaca por su gran fidelidad a la historia original e incluye nuevos personajes y elementos del libro que no aparecían en otras adaptaciones. Esto incluye una secuencia en la que Dorothy y sus amigos son atacados por unas criaturas llamadas Kalidahs, una especie de tigres-oso que tenían lugar en el libro original pero no aparecían en otras películas.

Emerald City (2017), Una ambiciosa serie de televisión que ofrece una reinterpretación más oscura y adulta de la historia original. La Dorothy aquí es una veinteañera, y su viaje combina elementos de El mago de Oz, La maravillosa tierra de Oz y Ozma de Oz, el primer, segundo y tercer libro de la serie Oz de L. Frank Baum. Fueron solo 10 episodios pero más o menos cerraba un arco, además la dirección de Tarsem Singh en todos ellos se nota.

Orden (casi) cronológico

La llegada de nuevas adaptaciones y películas de ‘El mago de Oz’ siempre han sido un caos, porque el mundo de los derechos es tan retorcido e intermitente que nunca ha sido posible darle una coherencia de producción más o menos ordenada, pero si nos atenemos a los eventos más o menos mostrados en algunas de estas películas sí puede intuirse una línea cronológica.

Eso sí, teniendo en cuenta que Oz es como un lugar mutante, en donde cuando se vuelve no es exactamente igual y que cuando Dorothy vuelve los recuerdos desaparecen y todo parece un reflejo distorsionado de su vida real, es posible que cada visita no sea exactamente constante, por lo que en estas películas y series podemos trazar al menos una coherencia temporal con cierto sentido.

Oz: Un Mundo de Fantasía (Oz the Great and Powerful, 2013), esta sería la primera de las precuelas, ya que explora los orígenes del propio Mago de Oz y cómo llegó exactamente a Oz. Así conocemos a Oscar Diggs, un estafador y mago de circo, cuyo globo aerostático es arrastrado a Oz por un tornado. Confundido con un mago destinado a traer la paz a la tierra, Diggs no tiene más remedio que aliarse con un mono volador y una muñeca de porcelana para salvar Oz y convertirse en el héroe que se cree que es. Al igual que ‘Wicked’, explora una posible idea de lo que ocurrió en Oz antes de la llegada de Dorothy, pero desde el punto de vista del misterioso Mago.

Wicked (2024), el musical de Broadway que cuenta la historia de las brujas de Oz, Elphaba y Galinda antes de ser conocidas como la Bruja Mala y Glinda la Buena, respectivamente, antes de la llegada de Dorothy, pero ya con el mago llevando el reino, por lo que iría después de la de Sam Raimi, de nuevo funcionando como precuela, ya que sería propiamente una historia de orígenes de la Malvada Bruja del Oeste (en una visión alternativa a la de Sam Raimi) y cómo llegó a ser conocida como la siniestra villana de Oz, aunque esto tenga un conflicto con lo que se cuenta en la de 2013.

El Mago de Oz (The Wizard of Oz, 1939), la adaptación más icónica y conocida, protagonizada por Judy Garland, se convirtió en un clásico instantáneo y sigue siendo una referencia en el cine infantil y musical y plantea la historia básica sobre la que circulan secuelas, precuelas y variantes.

Regreso al maravilloso mundo de Oz (Journey Back to Oz, 1974), la primera continuación de la historia clásica, basada libremente en la segunda novela de Baum, 'The Marvelous Land of Oz' (1904), aunque Baum no tenga crédito en pantalla. Presenta el primer regreso de Dorothy y Toto a la Tierra de Oz, donde descubren que el Espantapájaros gobierna la Ciudad Esmeralda y hacen equipo con aliados conocidos para frustrar los planes de la malvada Mombi. Es una visión animada que cuenta con Liza Minnelli como Dorothy, que fue interpretada por su madre, e introduciendo personajes como Jack Pumpkinhead y Mombi, que aparecen en la obra de Baum, que sigue más o menos.

Oz, un mundo fantástico (Return to Oz, 1985), Funcionaría como otra secuela canónica, alternativa a la anterior, que retoma la historia de Dorothy, pero con un tono más oscuro y surrealista, con una visión siniestra de las novelas posteriores, en la que el camino de baldosas amarillas se está desmoronando y que la Ciudad Esmeralda ha sido tomada por el Rey Nome y la Princesa Mombi. Resulta de las más fieles a las novelas de Baum, en concreto a Ozma de Oz.

Tin Man (Mago de Oz), Otra reimaginación oscura y adulta con una trama más compleja en la que es Zooey Deschanel la que se mete en el papel de Dorothy Gale. Realmente es más difícil encajarla como una secuela, pero dada la edad de la protagonista y que su destino está ligado a Oz previamente, sí funcionaría como una versión posterior, más que una reimaginación pura.

