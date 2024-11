¿Cuándo transcurre 'Wicked'? La precuela de 'El Mago de Oz' va por libre y no está tan claro como parece

Seguro que has oído hablar de 'Wicked', sobre todo con su estreno este viernes, pero es posible que no tengas ni la menor idea, más allá de la imagen icónica de la bruja de color verde, de en qué se basa, cuándo transcurre y qué tiene que ver realmente con 'El mago de Oz'. Porque sí, hay mucha gente que le está dando vueltas y no termina de entender dónde cae o cuál es la unión con el mundo de L. Frank Baum. No te preocupes: te lo explicamos.

Desafiando a la gravedad

En el año 1900, Baum publicó 'El maravilloso mago de Oz', y fue tal éxito que vio nacer 13 secuelas y 4 spin-offs (antes de que la propia palabra existiera). Tras la muerte del escritor, la saga continuó en otras manos, y llegó a tener 58 novelas dentro del canon, y decenas más fuera de él. Es el caso de 'Wicked', escrita por Gregory Maguire en 1995. Se trata de una precuela sui generis ambientada antes de que Dorothy pisara la tierra de Oz y que cuenta la amistad entre Glinda, la Bruja Buena del Sur, y Elphaba, la Bruja Mala del Oeste a la que la niña recién llegada acabará matando. A estas alturas no creo que esto sea un spoiler, ¿no?

Basándose en la novela (que a su vez ha tenido secuelas que normalmente tienen como protagonistas al linaje de Elphaba), se estrenó el musical en 2003 y el resto es historia. Pero, ¿cuándo transcurre exactamente? No es tan sencillo como decir "antes" y olvidarse. Y es que, al alejarse del canon y de las precuelas tradicionales, solo respeta parte del trasfondo original de 'El mago de Oz', con un cambio muy importante: el Mago (que no solo es el villano, sino que guarda un par de sorpresas bajo la manga) lleva cuarenta años en el poder tras montar un golpe de estado en Ciudad Esmeralda.

Es entonces cuando la renueva y añade el camino de las baldosas amarillas: viendo y leyendo el estado de Oz, y teniendo en cuenta que Elphaba tiene 18 años cuando empieza el argumento, podemos calcular que sucede unos diez años antes de la llegada de Dorothy. En el caso de esta primera parte, claro. La segunda es otro cantar, y habrá que hablarlo en su momento, porque hay un salto temporal. Eso sí, el final no deja dudas: termina al mismo tiempo que la novela original, pero con muchísimos cambios modernos (un golpe de estado en ciernes, problemas políticos, un motivo real para mandar a Dorothy a matar a Elphaba...).

Lo más interesante es que 'Wicked' se atreve a contradecir a Baum en la naturaleza del Mago de Oz. Originalmente era un mago de circo proveniente de Omaha que llegaba a Oz en globo y, utilizando trucos variados, acababa convirtiéndose en el líder de esas tierras. Pero en esta precuela se desvela que realmente es malvado, se ha aprovechado de su poder y llegó a él exclusivamente mediante el uso de la violencia.

El resto de la historia, desde la llegada de Dorothy, ya nos la conocemos, aunque en 1939 nos la contaron de manera mucho más dulcificada. Habrá que esperar hasta diciembre de 2025 para conocer este final moderno y no apto para niños de 'Wicked' y, quién sabe, quizá el inicio de una horda de revisiones contemporáneas de 'El mago de Oz'. Estaremos esperando al final del camino de baldosas amarillas.

En Espinof | El error catastrófico de 'Wicked' que la une con una web de películas X especializada en parodias de Marvel

En Espinof | Las mejores películas de 2024