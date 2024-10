'Wicked', fecha de estreno y todo lo que sabemos sobre la adaptación del clásico musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo

La primera vez en mi vida que fui a un musical fue en Londres, y no pude escoger mejor: 'Wicked' fue una experiencia increíble que me enamoró para siempre de la música y las coreografías en directo gracias a canciones tan míticas como 'Defying gravity', 'Popular', 'I'm not that girl' o 'No one mours the wicked'. Durante años estuve soñando con una adaptación al cine con todo lujo de detalles y un presupuesto alto, y, finalmente, a finales de año podré ver si los sueños se cumplen con el estreno de 'Wicked'. O, al menos, de su parte 1. Y es que hay mucha tela que cortar aquí.

Los orígenes de 'Wicked'

'Wicked' es la primera parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway basado en una novela que Gregory Maguire escribió en 1995 y que servía de precuela de 'El mago de Oz' y, a su vez, daba inicio a una tetralogía que culminó en 2011 con la publicación de 'Out of Oz'. A priori, podría parecer que todo este barullo no tiene sentido y a la fuerza ha tenido que ir desgastándose, pero hasta ahora las versiones solo han ido mejorando. De hecho, el musical es increíble y amplía el universo de la propia novela: en su día ganó tres Tony y un Grammy, y se ha convertido con el paso de los años (veinte desde su primera representación) en una de las obras más míticas de la historia, a la altura de 'Avenue Q', 'The book of mormon' o incluso 'Hamilton'.

La historia de 'Wicked'

'Wicked' sigue la amistad entre Elphaba, una bruja de color verde marginada por sus compañeros, y Galinda, la chica más popular de la universidad Shiz. Al principio no se caen bien y se desprecian mutuamente, pero poco a poco irán ayudándose y queriéndose, mientras Elphaba hace todo lo que sea posible por trabajar con el Mago de Oz y parar una conspiración para hacer que los animales dejen de hablar que se va haciendo cada vez más grande.

¿Conseguirá Elphaba ser algo más que "la bruja mala del Oeste"? ¿Podrá ser amiga de la futura "Glinda, la bruja buena"? En esta primera parte no lo sabremos del todo, porque todo apunta a que parará justo después de 'Defying Gravity'.

¿Cuándo se estrena 'Wicked' en cines?

'Wicked' se estrenará el 22 de noviembre en Estados Unidos, y en España la veremos una semana, después, el 29 de noviembre. Por su parte, 'Wicked: parte 2' hará lo propio un año después, el 21 de enero de 2025. A eso se le llama valentía.

¿Cuánto dura 'Wicked'?

Mientras que el musical en teatro llega a las dos horas y 45 minutos (incluyendo un descanso de 15 minutos), la película casi lo superará, con dos horas y 40 minutos. Claro, que cabe recordar que solo adaptará el primer acto teatral, por lo que es de esperar que ahonden en la trama o metan canciones adicionales.

El rodaje de 'Wicked'

Curiosamente, el musical de Broadway empezó como una película de imagen real que iba a hacer Universal adaptando la novela, sin canciones de ningún tipo. Stephen Schwartz pudo convencer a Maguire de que le diera los derechos a él para hacer una obra teatral, cosa que finalmente hizo. Ahora, veinte años después, vuelve a ser Universal quien distribuya una adaptación que lleva más de una década en preparación: la primera noticia que tuvimos al respecto fue en 2012, tras el éxito de 'Los Miserables', de cara a un estreno en 2016.

Sin embargo, 2016 llegó y fue entonces cuando tuvimos una actualización: se estrenaría en el 20 de diciembre de 2019 con Stephen Daldry en las labores de dirección. Sin embargo, la producción de la película acabó parando y en esa fecha se estrenó otro musical en su lugar: la infame 'Cats'. Después llegó la pandemia y la dimisión de Daldry. Parecía que era una cinta condenada al infierno, hasta que Jon M. Chu (que ya hizo en 2021 'En un barrio de Nueva York') se hizo cargo, con un presupuesto de 145 millones de dólares.

Las actrices, Cynthia Erivo y Ariana Grande, insistieron en que su voz tenía que estar grabada en directo durante el rodaje, y Chu les dio el placer. Desde entonces, el rodaje fue viento en popa: el trabajo empezó el 6 de abril de 2023 y se planeó que las escenas principales terminaran el 14 de julio. La maldición volvió a aparecer y un día antes, el 13, empezó la huelga de actores, por lo que no pudieron terminar de rodar hasta el 24 de enero de 2024, cuando se necesitaron tres días para culminar la cinta.

El resultado parece que ha merecido la pena: Fandango anunció que era la segunda película del año que había vendido más entradas anticipadas, solo por detrás de 'Deadpool y Lobezno', y la tercera película para todos los públicos con más éxito en la preventa de todos los tiempos, superada por 'Frozen II' y 'El rey león' (2019). Todos los que creían que la segunda parte estaba condenada al fracaso, quizá quieran volver a darle una vuelta.

¿Quiénes son las brujas de 'Wicked'?

Aunque Ariana Grande puede parecer una elección obvia (es una estrella del pop, ¿quién no la va a querer en su musical?), lo cierto es que esta es su primera aparición seria en el cine después del cameo de 'No mires arriba', y los productores no estaban del todo convencidos: tuvo que hacer el casting hasta cinco veces y superar a nombres como Amanda Seyfried, Reneé Rapp o Dove Cameron.

Por su parte, su rival interpretativa será Cynthia Erivo, proveniente del mundo del musical, donde ganó el Tony a mejor actriz y el Grammy a mejor álbum por 'El color púrpura'. En su salto al cine, la actriz ha conseguido acumular un puñado de buenos papeles en películas como 'Malos tiempos en El Royale', 'Harriet' o 'Pinocho'. A sus 37 años es una de las actrices con mayor proyección actual, y su futuro depende, en gran parte, del resultado de 'Wicked'.

Junto a ellas estará (mucho ojo) un reparto formado por Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey y Peter Dinklage, entre muchas otras leyendas del musical de Broadway que quizá no nos suenen tanto. De las dos protagonistas originales del musical, Kristin Chenoweth y Idina Menzel, no se sabe nada, aunque es de esperar que hagan un cameo en un momento dado.

El director

Como ya he comentado antes, el encargado de llevar 'Wicked' al cine ha sido Jon M. Chu, que consiguió el éxito en Hollywood gracias a 'Crazy rich asians' pero lleva desde 2008 dirigiendo películas como 'Street dance', 'G. I. Joe: La venganza', 'Jem y los hologramas' o 'Ahora me ves 2'. Tras su película de éxito, y al poder elegir proyectos al fin, se lanzó a su género favorito, el musical, adaptando (con fracaso en taquilla incluido) 'En un lugar de Nueva York', donde demostró su capacidad de llevar al cine complejos movimientos de baile y coreografías de todo tipo.

Tráilers, imágenes y pósters

Otra cosa no, pero os vais a hartar de material de este tipo para decidir si estáis a bordo de 'Wicked' o no.

