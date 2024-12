'Wicked 2', fecha de estreno, quién vuelve y quién no, historia y todo lo que sabemos de la película musical con Cynthia Erivo y Ariana Grande

Los musicales cuentan con millones de fans, pero su fortuna en la gran pantalla, en especial la de aquellos basados en obras de Broadway, siempre ha sido algo desigual. Ya veremos si el arrollador éxito de 'Wicked' marca un antes y un después, pero lo que si está claro es que pronto veremos una secuela que promete arrasar tanto o más que la primera entrega.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora sobre 'Wicked 2', desde su fecha de estreno hasta su reparto, sin olvidarnos de todos los detalles sobre su rodaje y cualquier aspecto que sea realmente vital sobre esta película del universo de 'El mago de Oz'. Vamos allá.

¿Cuál es la fecha de estreno 'Wicked 2' en cines?

Universal ya ha anunciado oficialmente que la fecha de estreno para 'Wicked 2' es el 21 de noviembre de 2025, lo que supone una espera de un año respecto a la llegada a los cines de la primera entrega.

'Wicked 2', historia y sinopsis

La historia de 'Wicked 2' arrancará justo después de donde se quedó tras el final de su predecesora. Eso supone que Elphaba ya ha descubierto la verdad sobre el mago de Oz y ha decidido ir por su cuenta, lo que ha supuesto que para el resto del mundo pase a ser conocida como la bruja mala del oeste.

'Wicked 2' tomará como base el segundo y último acto del famoso musical de Stephen Schwartz estrenado en 2003 y que tardó bien poco en convertirse en un fenómeno mundial. Allí también veremos cómo Glinda se ha convertido en la portavoz de Madame Morrible, mientras que Fiyero es el nuevo Capitán de la Guardia del Mago. Por su parte, Nessarose es ahora gobernadora de Munchkinland tras la muerte de su padre.

Además, su ambición promete ser mayor, ya que el presupuesto de 'Wicked 2' es de 165 millones de dólares cuando la primera entrega se tuvo que "conformar" con un coste de entre 145 y 150 millones. Eso supone un total de entre 310 y 315 millones, aunque dese Puck News aseguran que el coste total se ha disparado hasta los 350.

'Wicked 2', reparto y protagonistas

'Wicked 2' contará con el regreso de todos los protagonistas de la primera entrega que siguen con vida al final de la misma. Los encontraréis listados a continuación:

Cynthia Erivo como Elphaba

como Elphaba Ariana Grande como Glinda

como Glinda Jonathan Bailey como Fiyero

como Fiyero Ethan Slater como Boq

como Boq Bowen Yang como Pfannee

como Pfannee Peter Dinklage como la voz del profesor Dillamond

como la voz del profesor Dillamond Michelle Yeoh como Madame Morrible

como Madame Morrible Jeff Goldblum como El Mago de Oz

como El Mago de Oz Marissa Bode como Nessarose

como Nessarose Bronwyn James como Shenshen

como Shenshen Aaron Teoh como Avaric,

como Avaric, Grecia de la Paz como Gilligan

como Gilligan Colin Michael Carmichael como el profesor Nikidik

como el profesor Nikidik Adam James como el padre de Glinda

El que no volverá, o lo hará de forma totalmente residual, es Andy Nyman como el gobernador Thropp, el padre de Elphaba y Nessarose, ya que su arco de personaje quedaba cerrado al final de la primera entrega. Además, se cuenta con la aparición de Dorothy, el personaje inmortalizado por Judy Garland en 'El mago de Oz', pero aún se desconoce qué actriz lo interpretará.

Por su parte, detrás de las cámaras volvemos a tener a John M. Chu, un director que previamente ya nos había dejado otra gran adaptación de un musical de Broadway con 'En un barrio de Nueva York'.

'Wicked' 2, rodaje

'Wicked 2' se rodó de forma simultánea a la primera entrega, arrancando a finales de 2022 y se esperaba que llegase a su final el 25 de julio de 2023. Sin embargo, las huelgas que hubo en Hollywood obligaron a paralizar la grabación el 13 de julio cuando todo estaba prácticamente rodado. El rodaje se retomó el 24 de enero de 2024 y concluyó apenas dos días después.

Posteriormente, el trabajo de montaje quedó paralizado durante meses para tener lista a tiempo la primera entrega. El trabajo de postproducción se retomó a finales de noviembre de 2024, una vez ya se había completado la campaña promocional de 'Wicked'.

El futuro de la franquicia tras 'Wicked 2'

Aunque 'Wicked 2' supone el final de la adaptación del musical original, Schwartz y Winnie Holzman, guionista de ambas entregas, han dejado caer que el universo podría seguir creciendo con nuevas entregas y que ya han hablado sobre ello. Eso sí, han dejado claro que en ningún caso sería 'Wicked 3'.

La opción más razonable es que la referencia sea la saga literaria de Gregory Maguire que ya sirvió como base a Schwartz para la creación del musical de Broadway. Ahí se usó la novela 'Wicked', que posteriormente tuvo hasta tres secuelas 'Son of a Witch' (2005), 'A Lion Among Men' (2008) y 'Out of Oz' (2011)

¿Cuándo podremos ver algo de 'Wicked 2'?

Universal todavía no ha lanzado ningún material promocional de 'Wicked 2', y las malas noticias es que todavía tendremos que esperar la suyo, ya que el primer adelanto de 'Wicked' se lanzó en febrero de 2024 y desde el equipo de la película han dado a entender que la campaña promocional de la segunda entrega arrancará más tarde.

