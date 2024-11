El error catastrófico de 'Wicked' que la une con una web de películas X especializada en parodias de Marvel

El 28 de mayo de 2003, en San Francisco, se representó por primera vez 'Wicked', un nuevo musical basado en una precuela literaria de 'El mago de Oz' que pronto se convertiría en un mito para los amantes del género. Diez años antes, el 1 de marzo de 1993, y de manera aparentemente no relacionada, nacía Wicked Pictures en California, una productora de cine pornográfico cuya última película se llama 'Kenzie loves girls 2' y no tiene pinta de convertirse en un mito para nadie. A priori no tienen nada que ver la una con la otra más allá del nombre... Hasta ahora.

Defying sexy

Y es que, según informa Variety, ha ocurrido un crossover inesperado en el lanzamiento de las muñecas de 'Wicked' (la película basada en el musical, claro). Y es que en Mattel, en lugar de añadir la web oficial de la película (wickedmovie.com), han decidido ponerse creativos y dirigir a todos los amantes de los musicales a Wicked.com. O sea, la web de la productora porno en cuestión. Ven por 'Defying Gravity', quédate por 'Viuda Negra XXX'.

Porque sí, Wicked Pictures es una productora que no solo graba películas X de mayor o menor voltaje, sino que se ha especializado en las parodias porno. Suyas son obras maestras como 'SpideyPool', 'Historias de Cockwarts', 'Trailer Park Girls', 'The Rocki Whore Pictures Show', 'La familia Maddams', 'Capitana Marvel XXX', 'Deadpool XXX' o 'Escuadrón suicida XXX'. Llegados a un punto, para qué molestarse en hace el juego de palabras. En España hicimos una versión porno de Mortadelo y Filemón, tampoco es para estar especialmente orgullosos.

La cosa parece que se solucionará pronto, porque Mattel se ha puesto manos a la obra y está tomando "acciones inmediatas" para solucionarlo. "Los clientes que ya tienen el producto deben tirar el envoltorio o oscurecer el link, y contactar al Servicio al Cliente de Mattel para más información", aseveran, como si no fuera una curiosidad que se va a vender al doble de precio en eBay este mismo fin de semana. Si yo fuera el director de Wicked Pictures, no os voy a engañar, ya estaría preparando el decorado para hacer 'Dicked'. Con canciones, por supuesto.

