El arte para titular cine porno en 111 maravillosos ejemplos

El noble trabajo de ponerle títulos a las películas porno. Te levantas y afrontas tu tarea del día. Una pila de películas en las que, básicamente, no pasa nada diferente entre ellas: Sexo en distintas posturas, con distintos colores y sabores. Hay que crear un texto para catalogarlas. Un título, algo que llame la atención y que las distinga a cada una de ellas. Al final, es casi inevitable que sucedan algunos "accidentes".

De la monotonía y desesperación nacen títulos que crean el horror. El pavor hacia nuestra dignidad humana coartada por la vergüencita ajena. Títulos que, al leerlos, hacen querer esconderte debajo de la camisa, huir del país, convertirte en mormón. Títulos que, al ser recitados, pueden hacer despertar primigenios, seres ancestrales cabreados. Títulos que bien merecen un golpe de estado, un desafío secesionista o un ataque preventivo de Kim Jong-un a occidente.

Rescate en las pozas más hediondas del porno en castellano

Lo peor de la existencia de esos títulos es su propia colisión con el verdadero fin para el que está hecho el cine X. Imagínese que en medio del acto onanista se le ocurre recordar un título como 'De oca A oca y me la tiro porque me la toca'. No. Eso no está bien. Disponerse a pasar una velada de lujuria desenfrenada consigo mismo requiere intimidad, relax, concentración. ¿Cómo puede plantearse esa diversión si la cosa empieza leyendo algo así como 'Caray Con El Mayordomo Que Largo Tiene El Maromo'.

Es difícil encontrar la línea en la que estos títulos se ponen para las carátulas de dvd, para catalogarlas de alguna manera o para renombrar aburridos títulos en inglés que catalogan todo con un par de palabras y un número que indica el volumen por el que van, por ejemplo 'Ebony Grannies with Big Breasts Vol 134' que aquí, amablemente traducirían como 'Una Rajita Madura Para Esta Cosa Tan Dura' por no dar muchas vueltas.

Ignoro los procesos, e ignoro si muchos de estos títulos realmente decoraban las estanterías tras la cortinilla del videoclub del barrio. Es literalmente imposible encontrar las fuentes originales, por lo que estas maravillas fruto de la desidia laboral o el cuñadismo más recalcitrante han sobrevivido en su mayoría en el imaginario colectivo, videoguías arcanas y las profundidades de los pozos de internet.

La lista negra

Por ello, no hay forma de darle una trazabilidad con año de producción o títulos originales, por tanto disculpen el desorden. Creo, sin embargo que todo esta mina de oro infecto merecía ciertas categorías, en la que podemos ver la gran inspiración de esta nueva generación del 27.

1) Pareados antilíbido

Son ese grupo de títulos que creen que sería muy buena idea hacer un pequeño ripio, un poema de amor. Tienen mucho arte, pero nos hacen sentir miserables como miembros del género humano. En ellos aparecen algunas cintas calificadas S en el destape, en el que el nombre juguetón tenía cierta justificación. Algunos ejemplos curados entre las fosas comunes de la red:

En Boca Cerrada No Entran Moscas, Pero Entran Pollas Como Roscas

Se Fue En Busca De Trabajo Y Le Comieron Lo De Abajo

Si Yo No Soy Curro Jiménez, Qué Hago Con Este Trabuco

Colegialas en celo aprenden Ingles A Pelo

Bombera, agárrame la manguera

Cura Depravado Busca Coño Depilado

El Fontanero, su mujer y otras cosas de meter

En el Parque Madrileño Se Te Pone Como un leño

El Inocente Ladrón Y Su Rabo Jugetón

Ensalada De Pepino En Colegio Femenino

Negratas Con 3 Patas

Nalgas Apretadas Por El Culo Taladradas

Ven abuelito que te toco el pito

Por supuesto, en esta categoría hay ejemplos bastante fallidos, que lejos de legar a conseguir la rima dejan libre su final. Como:

Levántame El Aparato

Puticlinica De Recoñocimiento

Algunos, dentro de lo lamentable del intento, se ajustan al contenido, incluso navegando por lo abiertamente racista (a menos que tenga algo que ver con 'Reservoir Dogs')

Señor Negro, No Sé Si Me Va A Caber Todo Eso

2) Pervirtiendo el maravilloso mundo del cine

Uno de los grandes clásicos del titulado del cine porno es la parodia abierta a películas de éxito. Si la cosa empezó en los setenta con obras como 'Flesh Gorgon' o 'Suckula', en España se ha convertido en todo un subgénero a la hora de traducir por lo que puedes encontrar una versión porno de casi cualquier cosa de éxito.

Tetanic

El Polvo Sobre El Rio Kuait

El Sueño De Un Chapero De Verano

La Banana Mecánica

La Manolilla Del Capitán Corelli

La Monté Porque Era Mia

Los Hnos Marx En Las Corridas

Mi2: Pollón Imposible

Mientras Me La Comias

No Sin Mi Polla

Pene De Muerte

La Polla Interminable

Penetrad A Willy

Murieron Con Las Pichas Tiesas

Yo, Mi Rabo E Irene

7 Pollas Para 7 Hermanas

Vaya Pollon El De King-Kong!

20000 Lenguas De Viaje Intrauterino

Agárramela Como Puedas

Alguien Penetró En El Nido Del Cuco

American Puti

Arma Rectal

Babe El Cerdito Caliente

Bruce Lee: El Pollon De La Furia

Cabalgando A Miss Daisy

Camino A La Perdición De Tu Pollón

Con Pollas Y A Lo Loco

Colega, ¿Donde Está Mi Rabo?

Puta A La Fuga

Don Cipote De La Mancha

El Zorro: Para La Nena El Pitorro

La Mascada Del Zorro

Ellas Las Prefieren Largas

Falo Crest

Follando Con Lobas

Follando En La Oscuridad

Grandes Tetas Levantan Braguetas

El Cid Porculeador

Bailando Con Zorras

El Club De La Ducha

El Guapo, El Feo Y El Miembro

Coñodisea En El Espacio

Cuando Eramos Follados

Pulp Friction

No se libra el cine de animación. ¡Por dios, dejen a los infantes tranquilos!

La Zorra Y El Vagabundo

Las Bellas Y Las Bestias

Las Bolas Del Dragon

Los Viajes De Chochiro

Pollemon, La Película

Alicia En El País De Las Marranadillas

Blancanieves Y Los 7 Enanitos Viciosos

No faltan las versiones de la saga galáctica por excelencia...

La Guarra De Las Galaxias

Star Warras: El Ataque De Las Poyas

Star Warras: Episodio X

O para aberrar a los amantes de Tolkien

El Señor De Los Cipotes: Las Dos Vergas

El Señor De Los Conejillos: La Comunidad De La Verga

Los de Robert E. Howard tienen su propia saga.

Coñon El Barbaro

Coñon El Destructor

Y sagas para los frikis de las nuevas generaciones, también.

Hard Cipotter

Harry Potter Y La Minga Descomunal

¡Viva Spielberg!

E.T. El Peneterrestre

Indiana Jodes En El Templo De Mi Coñito

Indiana Jones Y El Rabo Maldito

Indiana Jones Y El Templo Calentito

Indiana Jones: En Busca Del Rabo Perdido

Juranal Park

El Polvo Jurásico

Para los amantes del cine de terror...

La noche de los zombies calientesEl Conejo De La Bruja De Blair

Abierta Hasta El Amanecer

Ya Se Quien Te La Chupó El Último Verano

Se Lo Que Os Hicísteis últimamente En El Ano

El Polloncito Frankestein

El Sexo Sentido: Veo A Gente En Bolas

Entrevista Con El Pepino

Eyacula (Drácula X)

Porsergays

Con mención especial a las dos variaciones posibles de la gran obra de Jonathan Demme

El Conejo De Los Corderos

El Silencio De Los Conejos

Todos con el cine español.

Más Adentro

La Polla De La Bestia

Makinapaja : Semos Calentorros

Los Gozos Y Las Pollas

Almodóvar no puede faltar...

Follo Sobre Mi Madre

Mujeres Al Borde De Un Ataque De Miembros

Hay cierta fijación timburtonianana y su personaje estrella.

Eduardo Manospajeras

Eduardo Manospenes

También Verhoeven recibe un sentido homenaje.

Nabocop

Rabocop, Mitad Hombre, Mitad Polla, Todo Policía

El polvo de Jack Nicholson y Jessica Lange es muy recordado.

El Cartero Siempre Folla 2 Veces

El Cartero Siempre Llama Con El Rabo

El Cartero Siempre Mama Dos Veces

Y así podríamos seguir hasta mañana. ¿Cuál es tu favorito?

