La nueva película número 1 de Netflix en 86 países. Un estupendo thriller repleto de acción y tensión

Netflix estrena más películas y series que ninguna otra plataforma, lo cual favorece aún más que siga siendo la plataforma de streaming líder en todo el mundo. Ahora su nueva película número 1 es un estupendo thriller de acción que ha llegado ya a lo más alto en 86 países y que promete ser uno de sus largometrajes más vistos de este 2026 que acaba de empezar. Me refiero a 'El botín'.

Qué es 'El botín'

Protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, 'El botín' cuenta la historia de un grupo de policías que descubre una enorme suma de dinero en un escondite abandonado. La situación va enrareciéndose cada vez más, surgiendo tanto problemas de confianza dentro de compañeros como por la amenaza que va surgiendo en el exterior...

'El botín' es el nuevo largometraje de Joe Carnahan, un director bastante fiable en el género de acción al que debemos títulos como 'Juego de asesinos', 'Infierno blanco' o 'Narc'. Como suele ser habitual, él mismo escribe el guion en lo que acaba siendo un thriller con sabor a ese cine adulto de antaño que últimamente tan poco habitual es ver.

Tras varios retrasos -inicialmente se había anunciado su lanzamiento para 2025-, 'El botín' se estrenó finalmente el 16 de enero de 2026. Tal y como aclara Flixpatrol, ese mismo día alcanzó ya el número 1 en 85 países, una cifra que creció hasta 86 al día siguiente, por lo que es posible que todavía ni siquiera haya tocado techo. Eso pronto lo sabremos, mientras que datos concretos de número de visualizaciones tendremos este próximo martes.

Además, 'El botín' ha conseguido críticas mayoritariamente positivas, pues tiene un 83% de valoraciones a su favor en Rotten Tomatoes. No son muchas las películas de Netflix que llegan a esa cifra.

