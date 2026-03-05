Omar Chaparro se convirtió en un entrenador Pokémon por casualidad, y todo gracias a una película que pasó sin pena ni gloria

El estreno de 'Venganza' parece confirmar un buen momento para Omar Chaparro. La cinta, un thriller de acción con ecos del universo de acción de John Wick, ha logrado recaudar cerca de diez millones de pesos en la taquilla mexicana. Con este nuevo impulso en su carrera, también vuelve a circular una historia curiosa del actor sobre su camino hacia Hollywood, un trayecto que incluyó una película que prácticamente nadie llegó a ver, pero que terminaría abriéndole una puerta inesperada en la industria.

Esa puerta llegó en 2019, cuando se estrenó el tráiler de 'Pokémon: Detective Pikachu'. En el adelanto, Chaparro aparecía interpretando a un personaje vinculado al mundo de las peleas clandestinas de Pokémon y dueño de un imponente Charizard. La reacción entre los fans fue inmediata y dividida: algunos celebraban la presencia del actor mexicano en una superproducción de Hollywood, mientras otros se sorprendían de verlo dentro de una de las franquicias más populares del entretenimiento. Lo que pocos sabían entonces era que su participación había sido consecuencia directa de un proyecto mucho más modesto que nunca llegó a estrenarse.

El propio actor contó la historia durante una entrevista con Yordi Rosado. Según relató, todo comenzó en 2013, cuando recibió una llamada para participar en una película independiente que se rodaría en Nueva Orleans, Estados Unidos. El entusiasmo por trabajar en una producción en inglés fue inmediato, aunque las condiciones no eran precisamente ideales. El pago sería de apenas unos 2.000 dólares, una cifra que ni siquiera cubría los gastos del viaje.

Aun así, Chaparro decidió aceptar el reto y financiar de su propio bolsillo todo lo necesario para el rodaje. Pagó el vuelo, el hospedaje e incluso los trámites de visa para poder participar en la producción, titulada 'The Warrior',de la que el resultado no fue el esperado.

La película nunca llegó a estrenarse, lo que convirtió aquella aventura en una inversión perdida: "Fui a hacer esa película y gané menos de 5.500 dólares. Me costó haber hecho esa película en inglés. Me acuerdo que dije ‘voy a entregar todo aunque sea una película chiquita y aunque pierda dinero’ y la película nunca se estrenó. Hay tantas cosas en una película que no dependen de ti”, recordó.

Lo que parecía un fracaso terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada años después. Cuando recibió la llamada para participar en 'Pokémon: Detective Pikachu', Chaparro confesó que su primera reacción fue de sorpresa: "Fue como de '‘why me?'", contó.

La respuesta del director lo dejó aún más intrigado. "Curiosamente me dijo: 'la productora de la película que hiciste hace siete años es la misma y ella dijo que fueras tú, por tu trabajo en esa película que nadie vio'".

Por esta razón, el actor concluye que todos deberían entregarse al cien por ciento a lo que hacen y mantenerse auténticos en su trabajo. Así, tal como el propio Omar afirma, haber participado en un filme descartado se volvió la inversión para un casting que lo llevaría a una película de alto presupuesto.

Fotos de Omar Chaparro | Poster.es | Warner Bros.

