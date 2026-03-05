'¡La Novia!' de Maggie Gyllenhaal se parece más al cine de Pedro Almodóvar que al clásico fantástico. O al menos eso cree Penélope Cruz

Maggie Gyllenhaal se estrenó por todo lo alto como directora con 'La hija oscura', y ahora cambia de registro con un remake muy personal de 'La novia de Frankenstein' que ya ha dejado ver sus primeras imágenes y, como poco, pinta peculiar.

Loca y visceral

'¡La novia!' tendrá a Christian Bale como la criatura y a una transformada Jessie Buckley entre un reparto estelar que también incluye a Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Annette Bening. Por ahora tanto Gyllenhaal como Warner se están guardando bien los detalles sobre la película, aunque adelantan que va a ser violenta, sexual y que no se guarda nada dentro.

Gyllenhaal ha reunido a algunos colaboradores reincidentes y varios actores y actrices con los que ya ha trabajando anteriormente. Una de ellas es Penélope Cruz, que quizás nos ha dado una descripción bastante prometedora sobre qué esperar de '¡La novia!'.

"Luego está Penélope [Cruz], con quien he trabajado antes y a quien admiro, mucho más cuando me dijo que la libertad, locura y radicalidad de la película le recordaba al mejor Pedro Almodóvar", dijo Gyllenhaal en una entrevista con Fotogramas. "Ya ves, ¡menudo piropo!"

La directora tenía claro que quería un "grupo que se comprometiera a ir cruzando líneas y quemando puentes" para su reparto, en el que cada día de rodaje se aprendiese algo nuevo y que no tuvieran miedo de llevar las cosas al extremo, por muy exagerado que pudiera resultar.

"A Jessie [Buckley] la conozco, me acompañó en el rodaje de 'La hija perdida', y ha sido la cómplice perfecta para experimentar con su cuerpo, con su cerebro y con sus altísimas capacidades profesionales. Se apuntó a la fiesta con los ojos cerrados, lo mismo que Annette Bening, que disfrutó muchísimo su papel de científica que crea la compañera para Frankenstein", explicó la directora. Aunque tenía claro que solamente Christian Bale podría ser su monstruo: "No imaginaba a otro Frank que él y por suerte aceptó de inmediato. Se entregó y vació totalmente en este proyecto."

'¡La novia!' promete llega a los cines el próximo 6 de marzo. Inspirado en el cine expresionista, los cómics de terror, con algún que otro toque musical, y, si hacemos caso a Penélope, con regustillo al mejor Almodovar.

