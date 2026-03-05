El primer perro de la historia del cine tuvo tanto éxito que rompieron el negativo tratando de hacer copias sin parar y tomaron una decisión inédita

Muchos creen que el primer perro actor de la historia fue Rin Tin Tin, que desde 1922 hasta su muerte en 1932 llegó a protagonizar 27 películas y se convirtió en toda una estrella, hasta el punto en que su muerte fue anunciada (y llorada) por toda la industria. Sin embargo, el primer canino que también interpretaba apareció por primera vez en pantalla mucho antes, en 1905, y su actuación fue tan increíble que pulverizó todos los negativos. Y no a mordiscos precisamente.

Enseñando los dientes al cine

Lewin Fizhamon era un joven director británico que empezó en el 1900, y durante toda su trayectoria llegó a filmar más de 400 películas. La mayoría de ellas permanecen totalmente olvidadas hoy, pero en 1905 lograría su primer, y casi único, gran éxito, 'Rescued by Rover', una película de 6 minutos que co-dirigió junto a Cecil Hepworth, inventor del Vivaphone (un precursor del cine sonoro) que siguió rodando hasta 1923. No sabemos qué aportó cada cual, pero sí estamos seguros de una cosa: el perro protagonista era de Hepworth. Y vaya que si lo aprovechó con los años.

Su nombre real no era Rover, sino Blair, y no solo él se convirtió en una estrella: además, la película en sí innovó en el lenguaje cinematográfico convirtiéndose en una abanderada de su época, especialmente gracias al montaje y una narrativa novedosa (para entonces, claro). La trama no podía ser más simple: una mujer secuestra a un niño, y su collie corre hasta encontrarlo y dar su merecido a la villana. Vale, no es 'Ciudadano Kane', pero por algo se empieza.

Nadie sabía que este corto se iba a convertir en un fenómeno de taquilla, y prácticamente se convirtió durante el rodaje en un pasatiempo familiar, donde tanto Hepworth como su mujer e hijo se repartieron los papeles protagonistas, dejando un par de puestos para actores profesionales que cobraron una miseria... pero, pese a todo, se convirtieron en los primeros actores pagados de la historia del cine. Va de primeras veces, como véis... y la apuesta, por suerte, salió bien.

Perreando

En un principio, Hepworth hizo solo 400 copias para los cines, vendidas a 8 libras cada una. Lo que nadie esperaba es que fuera tal éxito que el negativo original acabara rompiéndose tratando de satisfacer la demanda. ¿Qué hizo entonces? Regrabarla plano por plano para poder hacer nuevas copias... hasta que pasó lo increíble: volvió a romper el negativo de tanta demanda. ¡Tuvieron que rodarla una tercera vez! Por suerte, ahora se encuentra totalmente digitalizada y a salvo, y no hace falta que nadie coja a su perro, como el director de 'Good Boy', y vuelva a rodarla en una cuarta ocasión.

La película fue un éxito durante cuatro años seguidos en distintos lugares del mundo, y dio lugar a un pequeño boom de películas protagonizadas por perros, mucho antes de la existencia de Lassie o Rin Tin Tin. Blair acabaría protagonizando muchas otras películas como 'Rover drives a car', donde el perro conducía un coche con sus patas mientras un niño dormía en el asiento del copiloto, y visto lo visto, llegó a haber periodistas británicos que incluso especularon con que, viendo el éxito canino, los siguientes en triunfar podrían ser los erizos o las tortugas. Sonic, más de un siglo después, le tiene que dar la razón.

Blair murió en 1914, y se le recordó en la prensa afirmando "Fue el primer animal en interpretar un papel independiente en una película, y el héroe de muchas cintas... Muchos, además de la familia Hepworth, llorarán la muerte de su viejo favorito". Este año, en el que veremos la próxima 'Air Bud', es tan bueno como cualquier otro para recordar al que fue el primero de todos: Blair, un buen chico con todas las de la ley.

