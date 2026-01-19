El creador de 'El caballero de los siete reinos' revela que George R.R. Martin tiene pensados 15 libros más y aclara un detalle del episodio 1: "Es su trasero"

Volvemos a Poniente, pero esta vez con un giro inesperado. El estreno de la nueva precuela de 'Juego de tronos', 'El caballero de los riete reinos', nos transporta unos 100 años antes de la serie original y 80 años después de 'La casa del dragón', dejando atrás a los dragones, las intrigas políticas y la guerra por el Trono de Hierro.

En su lugar, la historia sigue a un caballero peculiar, Ser Duncan el Alto o Dunk (Peter Claffey), y a su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), de solo nueve años. Basada en la novela corta 'El caballero errante' de George R. R. Martin, esta serie apuesta por el humor, los gags inesperados y una visión más humana y entrañable del viaje hacia la caballería, mientras Dunk se enfrenta a torneos, entrenamientos y personajes tan extravagantes como entrañables.

Un viaje a lo desconocido

La serie arranca con Dunk enfrentándose a la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree, y recogiendo su espada en un momento que podría ser heroico… si no fuera por un inesperado percance detrás de un árbol. Desde este primer episodio queda claro que la serie no teme mezclar la grandeza con lo absurdo, mostrando que incluso los héroes más prometedores pueden tropezar de vez en cuando.

En su camino hacia un torneo que definirá su futuro como caballero, Dunk conoce a Egg, un niño inteligente y curioso que se convierte en su escudero. Juntos, se enfrentan a aventuras, fiestas y desafíos, mientras descubren el valor de la amistad, la lealtad y la perseverancia. Y en el trayecto, la narrativa combina momentos cómicos con situaciones que permiten al espectador conectar con la vulnerabilidad y determinación de Dunk.

De hecho, el showrunner Ira Parker habló con Variety sobre el tono cómico de la serie:

"Me encanta que esta serie siga ambientada en Poniente y tenga una atmósfera similar a la de Juego de tronos, pero que tenga chistes sobre caca y gags. Queríamos que el público sintiera lo que Dunk sentía en ese momento… Tener grandes pensamientos y sueños, y que luego la realidad se imponga y se vuelva todo mucho más complicado".

Parker también habló del crecimiento de Dexter Sol Ansell, destacando su talento y de la química entre Dunk y Egg, que es uno de los pilares de la serie y promete desarrollarse aún más en temporadas futuras.

Además, la primera temporada también deja entrever el acceso exclusivo al material inédito de George R. R. Martin, que tiene claros los planes para futuras novelas cortas que podrían expandir aún más la historia:

"He visto el plan para doce, trece, catorce o quince novelas cortas, quizá. Sería fantástico, pero no quiero dejarme llevar. A ver si la gente ve la serie. Quizás solo seamos una, una y media, dos [temporadas] y listo, y todos nos vamos a casa, pero escribir en este mundo es muy divertido, así que espero que podamos hacer más".

