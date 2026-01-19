Matt Damon desvela que Netflix hace películas para el público que mira el móvil y las tiene de fondo. "Repetid la trama tres o cuatro veces en los diálogos"

Si has visto una película o una serie de Netflix en los últimos meses, seguro que esta noticia no te coge por sorpresa. Cada vez más, las producciones de la empresa de streaming (y no es la única, ojo) están pensadas como plan secundario y dando por hecho que el espectador está más pendiente del móvil que de lo que sea que está pasando: sobreexplicaciones obvias, narrativa muy básica, falta de sutileza... Y ahora, todas nuestras sensaciones y rumores se han convertido en certezas.

Pon el móvil en modo Netflix

Matt Damon, que presenta ahora 'El botín' en la propia Netflix junto a su amigo Ben Affleck, ha ido a 'The Joe Rogan Experience' a desvelar uno de los secretos peor guardados de la industria: las peticiones de la empresa a sus producciones. "La manera habitual de hacer una película de acción que nos enseñaron era que normalmente hay tres escenas clave. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero", explica el actor sobre el cine de antaño, antes de dar el volantazo y clarificar lo que está pasando dentro de Netflix.

La mayor parte del presupuesto se destina a la del tercer acto. Esa es la escena final. Y ahora dicen: "¿Podemos incluir una escena espectacular en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede. Y no pasaría nada si se repitiera la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está mirando el móvil mientras ve la película".

Tan triste como suena. Sin embargo, hay algunas series que, de hecho, han ganado premios y han tenido éxito, que no siguen estas directrices. Affleck no se lo explica: "Pero luego ves 'Adolescencia', y no hace nada de eso. Y es la hostia. Y también es oscura. Es trágica e intensa. Va de un tipo que descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay largas tomas de la parte posterior de sus cabezas. Se suben al coche y nadie dice nada". Damon le replica que es "la excepción", pero su amigo ve esperanza: al menos hay una serie que demuestra que no tienes que seguir el juego a Netflix para que el público quede contento.

Todo apunta a que el streamer está jugando a dos bandas. Por un lado, atrae a talento al que le deja hacer lo que le apetece (Rian Johnson, Guillermo del Toro, Stephen Graham) y, por otro, trata el grueso de sus producciones sin tacto, tratando de llegar a un público que, nos guste o no, existe... y al que hay que repetirle las cosas tres veces y explicarle lo que está pasando en la imagen porque está enfrascado mirando TikTok sin sonido, respondiendo a su grupo de WhatsApp o mirando qué se cuece en Twitter. ¿Hay una película de fondo? Pues bien por ella. Al fin y al cabo, no parece que a Netflix le esté yendo mal así, ¿no?

