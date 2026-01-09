Hace 6 años Netflix estrenó una serie de ciencia ficción mejor que 'Stranger Things', pero la canceló de la peor de las maneras

Hace ya unos días que se estrenó el final de 'Stranger Things', el cual no generó tanto entusiasmo como muchos esperaban. De hecho, creo que la temporada 5 fue una decepción casi constante muy por debajo del nivel habitual de la serie. Todo ello ha llevado a que me acuerde que Netflix estrenó una sucesora de 'Stranger Things' hace seis años aún mejor que la obra de los Duffer, pero la plataforma acabó cancelándola de la peor de las maneras.

Algunos quizá hayáis recordado ya que la serie en cuestión es 'Esta mierda me supera', adaptación del cómic de Charles Forsman con Sophia Lillis dando vida a Sydney, una adolescente que descubre que ha desarrollado poderes telequinéticos, teniendo que lidiar al mismo tiempo con eso y con su vida en el instituto.

Qué pasó con 'Esta mierda me supera'

Detrás de ella estaba Jonathan Entwistle, quien gozaba por aquel entonces de una gran popularidad gracias a 'The End of the F***ing World'. De hecho, 'Esta mierda mi supera' incluye un guiño a esa otra serie para dar a entender que ambos títulos suceden de forma simultánea.

Su primera (y a la postre única) temporada dejó muy buenas sensaciones, logrando un 86% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, y creando mucha curiosidad por ver cómo continuaba la historia. Y es que su final era explosivo y llevaba a que muchos también viésemos en 'Esta mierda me supera' con 'Carrie'.

Las posibilidades eran tremendas y todo parecía ir sobre ruedas, pues Netflix anunció su renovación por una segunda entrega. Eso sí, lo hizo solamente de forma interna -aunque llegó a trascender al público-, lo que permitió a sus responsables trabajar en ella antes de que todo cambiase para siempre.

Fue entonces cuando llegó la puñalada por la espalda que muchos todavía no hemos olvidado, pues Netflix anunció su cancelación en agosto de 2020. La excusa es que complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus llevaron a que no fuese viable seguir con ella. Vamos, que los costes adicionales hacían que ya no fuese rentable.

Meses después, Entwistle explicó que "yo la considerada como una serie pequeña para un público de nicho, y ellos lo veían como un reemplazo para 'Stranger Things'. Creo que, cuando miraron el aspecto económico, la serie resultó más cara de lo que ellos creían que merecía la pena". Y la plataforma tampoco hizo ni caso a su petición de remontar el final de la primera temporada para que se sintiera menos como un cliffhanger.

Seguro que no soy el único que todavía echa de menos a 'Esta mierda me supera'. Obviamente, ya no existe posibilidad alguno de que vuelva, pues todos los implicados han pasado página, pero yo creo que fue entonces cuando empecé a mirar con recelo los estrenos de Netflix. Y ahí si que cada vez son más los que a veces piensan que para qué empezar a ver alguna serie de la plataforma si luego van a cancelarla, dejándola así sin final.

