Matt Damon tiene muy claro cuál la mejor película de la historia: "Me pregunto si algún día podré hacer algo tan bueno"

Matt Damon vuelve a estar de actualidad por el estreno de 'El botín', el notable thriller de Netflix en el que vuelve a coincidir con su amigo Ben Affleck. Además, en unos meses también podremos verle en 'La odisea', pero lo que ahora nos interesa es que hubo una vez en la que no tuvo problemas en elegir cuál creía que era la mejor película de todos los tiempos: 'El Padrino 2'.

"Veo El Padrino 2 al menos una vez al año"

Fue en el libro 'You Gotta See This' donde Damon confesó que el aclamado largometraje dirigido por Francis Ford Coppola era su película favorita, señalando que "veo El Padrino II al menos una vez al año. Dios mío, me gusta todo. Las actuaciones son tan buenas que me quedo ahí sentado y me pregunto si alguna vez podré hacer algo tan bueno".

Eso sí, parece bastante claro que Damon mezcla las dos primeras películas de la saga en su cabeza, pues también comenta que "ves a Pacino y Brando y piensas: 'He visto esta película cientos de veces', pero es fresca cada vez". ¿El motivo? Brando no aparece en la segunda entrega, aunque lo cierto es que el plan inicial sí era volver a contar con él.

De hecho, Brando llegó a aceptar rodar un breve flashback en el que iba a volver a convertirse en Vito Corleone, pero su enfrentamiento con Paramount le llevó a no presentarse en el rodaje el día que iba a grabarse la escena. Eso obligó a Coppola a reescribir el guion sobre la marcha, salvando muy bien la papeleta, ya que los hay que incluso consideran que la película es superior a la magistral primera entrega.

Por mi parte, creo que 'El Padrino' es la mejor película de la saga, pero es innegable que la segunda entrega es también es una obra imprescindible. La que sí se queda claramente por debajo es la tercera, aunque siga siendo un título muy estimable.

