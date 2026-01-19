Ben Affleck afirma que este thriller poco conocido es la mejor película de atracos de la historia: "Es como sería en la vida real"

El cine de atracos nos ha dado algunas películas extraordinarias a lo largo de los años, y cada cual tendrá su favorita personal. Ben Affleck no es una excepción, ya que el director y protagonista de 'The Town' no tuvo problema en mojarse al respecto. ¿Su elegida? El poco conocido thriller 'El confidente'.

"Es una película excepcional"

Dirigida por Peter Yates ('Bullit') y estrenada en 1973, 'El confidente' cuenta la historia de Eddie Coyle (Robert Mitchum), un criminal de los bajos fondos que se arriesga a un largo periodo entre rejas por su último crimen. Para evitar la prisión, Coyle decide delatar a sus amigos...

Affleck llegó a hacer su Top 11 personal en una entrevista concedida a The Daily Beast, donde confesó lo importante que era 'La sentencia' para él y sentenció que "es probablemente mi favorita. Definitivamente lo es en comparación con 'The Town'. El mismo escenario; incluso tenían la misma caja fuerte en uno de los robos al banco; la caja fuerte era la misma en la nuestra que en la de Eddie Coyle"

Tan influyente fue para él que "pusimos un pequeño fragmento de diálogo de 'El confidente' en la televisión que alguien está viendo en The Town". ¿El motivo para esta devoción? El propio Affleck no podría expresarlo de forma más clara y sencilla:

Es una película excepcional. Cumple mi objetivo, que es que parezca real. No es exagerada, no es glamurosa. Sientes que son tipos reales, que realmente están haciendo esto. Y lo que está en juego se siente peligroso y real, de una manera un poco aterradora y perturbadora; creo que es como sería en la vida real.

Por desgracia, 'El confidente' no está actualmente en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España. Ya fue un fracaso económico en su momento y no son muchos los que la han redescubierto desde entonces.

En Espinof | Los mejores atracos o robos de cine

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más