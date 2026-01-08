"Fue una humillación enorme". Ben Affleck aún recuerda el desprecio que recibió en los Oscars con 'Argo'

Gracias a la cultura del meme y al bombardeo de información al que nos vemos sometidos día sí y día también en internet, es absurdamente fácil imaginar a Ben Affleck alicaído. Pues bien, una imagen del Sad Affleck es perfecta para ilustrar a la perfección lo que el realizador y guionista sintió cuando, en un ya lejano 2012, se quedó sin nominación al Oscar a la mejor dirección por 'Argo' después de que todo el mundo la diese por asegurada.

Sad Affleck is sad

Durante su última aparición en 'Jimmy Kimmel Live!', el bueno de Ben explicó la sensación de quedarse con dos palmos de narices después de llevarse el galardón en los Globos de Oro, los BAFTA y los Critics Choice Awards gracias a su labor en un largometraje que, eso sí, rascó siete candidaturas a los Premios de la Academia, llegando a alzar la estatuilla a la mejor película del curso cinematográfico.

"Fue el año, era horrible que todo el mundo te dijera: 'Te van a nominar, te van a nominar a mejor director'. Y claro, me despierto esa mañana y, efectivamente… Por cierto, no era distinto a cualquier otra mañana en la que no me habían nominado a mejor director, pero de repente se convierte en una humillación enorme. Me desperté y la gente [decía]: 'No te han nominado'".

La anécdota recordó a Kimmel el caso de Leonardo DiCaprio en los Critics Choice de este 2025, que dejaron sin premiar al intérprete por su papel en 'Una batalla tras otra', que hizo triplete en las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado.

"Yo pensaba: madre mía, tiene mil sitios mejores en los que estar. Y la película gana mejor película. El director, Paul Thomas Anderson, gana mejor director, y luego él no gana. Y pienso que debe de estar cabreadísimo por [haber tenido que irse] de donde fuera que lo sacaron en helicóptero —un yate por ahí— y no poder estar ya allí. Vino para perder.

Esta es quizá la peor situación posible en una gala de premios. Creo que te estás quedando corto. Porque Argo, no solo estuvo nominada al Oscar a mejor película, es que ganó mejor película. Tú protagonizaste la película y la dirigiste, y no te nominaron en ninguna de las dos categorías… es como si la película se hubiera dirigido sola".

Affleck se alineó con las sensaciones de Kimmel y explicó la dificultad de tener que reaccionar a la sorpresa de sus colegas y, especialmente, los periodistas, ante el ninguneo por 'Argo'.

"Eso fue más o menos lo que sentí. El día del ninguneo, que de repente se convierte en un evento negativo y algo horrible, tuve que ir a los Critics Choice Awards. Recuerdo llegar allí y ver una alfombra roja con, no sé, 500 personas muriéndose por hablar conmigo, y todas y cada una eran como: '¡Hola! Entonces, lo del ninguneo…'. ¿Qué dices a eso? '¡Es una putada!'. Al final acabé ganando el Critics Choice Award.

Sinceramente, es sencillamente embarazoso. No era yo el que iba por ahí diciendo: '¡Me van a nominar!'. Es tener que pasar por el ritual de dar explicaciones sobre por qué no te nominaron. ¡Yo no dije que lo fueran a hacer!".

Con o sin Oscar, seguimos queriendo mucho a Ben Affleck.

